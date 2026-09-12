Oddo: "Modric di Milan saya tidak akan selalu menjadi starter. Amorim pantas diberi waktu, tetapi bukan untuk Scudetto"

Massimo Oddo, mantan pemain Lazio dan AC Milan, memberikan komentarnya menjelang laga di Olimpico yang akan berlangsung pukul 18.00:





"Ini akan menjadi pertandingan level tinggi. Saat ini Lazio bermain dengan tiga gelandang, jadi tentu mereka akan unggul jumlah di area tengah. Milan harus berhati-hati agar tidak terlalu melebar supaya tidak memberi lawan situasi tiga lawan dua, dan pada saat yang sama akan berusaha menciptakan kepadatan dengan jarak antarlini yang rapat."









"Modric adalah seorang juara, salah satu yang terakhir dari generasinya, dan dia juga akan cocok di Milan saya. Saya tidak tahu apakah dia akan selalu menjadi starter karena dia harus bersaing dengan Pirlo. Sementara itu, Cissé adalah profil yang sangat menarik, pemain muda yang memperlihatkan hal-hal hebat musim lalu dan yang terus melanjutkan jalan yang sama di tim yang lebih besar dan di level yang lebih tinggi. Dia punya kepribadian besar karena ketika masuk, dia tidak takut apa pun: dia mencoba permainan, putaran, dribel, dan berlari mengejar semua orang. Ini jelas merupakan sinyal yang sangat positif. Dia punya kualitas dan kita semua berharap dia akan berkembang lebih jauh lagi, dan jika Cissé tidak dipanggil ke tim nasional Italia, saya tidak tahu siapa yang bisa dipanggil. Saya percaya ada banyak pemain muda Italia: mereka harus berkembang dan menambah pengalaman, tetapi saat ini Cissé adalah salah satu yang jelas harus terus dipantau. Mancini selalu punya mata yang sangat bagus untuk pemain muda."





"Ramos adalah seorang penyerang yang setiap tahun memberi kontribusi bagi tim-tim yang dia bela, termasuk PSG yang dua kali juara di Liga Champions. Jadi saya bertaruh dia juga akan melakukannya bersama Milan."





"Rino adalah teman dan seorang profesional yang selalu tahu siapa dirinya. Bersamanya, Lazio memulai musim ini dengan sangat baik, tetapi saya nyaris tidak ragu karena Gattuso adalah seorang petarung dan mungkin dia lebih nyaman dalam situasi seperti ini, dalam membaca kesulitan, ketimbang pada momen-momen yang 'empuk'. Dalam momen-momen sulit dia mampu mengangkat tim, menjauhkannya dari masalah-masalah di luar lapangan."





"Saya menyukai gagasan Amorim karena itu adalah gagasan yang proaktif: artinya kata-kata dan ide. Kita sedang melihat seorang pelatih yang menginginkan Milan yang agresif, yang mendominasi permainan. Untuk bisa melihat sesuatu yang konkret dibutuhkan waktu: ada beberapa kilasan dalam dua pertandingan pertama, sementara melawan Juventus jauh lebih sedikit. Wajar karena saat ini tim-tim sedang dalam fase pembangunan dan hasil-hasil dari pekan-pekan awal Serie A belum terlalu menunjukkan arah. Amorim perlu menanamkan ideologi sepak bolanya dan dia tidak bisa melakukannya dalam dua bulan. Contoh yang paling jelas adalah Roma yang bersama Gasperini mulai melaju kencang setelah beberapa waktu. Untuk saat ini saya belum melihat Milan sebagai kandidat peraih Scudetto, tetapi itu bergantung pada perkembangan yang akan mereka alami, bukan terlalu pada level individu, melainkan sebagai kolektif."





"Saya datang pada Januari 2007 dan di liga tim tidak berjalan dengan baik. Tidak ada yang menyangka kami akan menjuarai Liga Champions, tetapi kami memainkan pertandingan-pertandingan luar biasa melawan Bayern Munchen, Manchester United, dan di final melawan Liverpool."







