Oddo: "Modric di Milan saya tidak akan selalu jadi starter. Amorim pantas diberi waktu tetapi bukan untuk Scudetto"

Massimo Oddo, mantan pemain Lazio dan AC Milan, mengomentari laga di Olimpico yang akan digelar pada pukul 18.00:





"Ini akan menjadi pertandingan level tinggi. Saat ini Lazio bermain dengan tiga gelandang, jadi mereka jelas akan unggul jumlah di area tengah. Milan harus berhati-hati agar tidak terpecah supaya tidak membiarkan lawan menciptakan situasi tiga lawan dua, dan pada saat yang sama akan berusaha menciptakan kepadatan dengan lini yang rapat."









"Modric adalah seorang juara, salah satu yang terakhir dari generasinya, dan dia juga akan cocok di Milan saya. Saya tidak tahu apakah dia akan selalu menjadi starter karena dia harus bersaing dengan Pirlo. Cissé, sebaliknya, adalah profil yang sangat menarik, seorang pemain muda yang menunjukkan hal-hal besar musim lalu dan yang kini terus berada di jalur yang sama di tim yang lebih besar dan di level yang lebih tinggi. Dia punya kepribadian besar karena ketika masuk, dia tidak takut apa pun: dia mencoba melakukan permainan, putaran, dribel, dan berlari mengejar semua orang. Ini jelas merupakan sinyal yang sangat positif. Kualitas itu dia miliki dan kita semua berharap dia bisa berkembang lebih jauh lagi, dan jika Cissé tidak dipanggil ke Timnas Italia, saya tidak tahu siapa yang bisa masuk skuad. Saya yakin ada banyak pemain muda Italia: mereka harus berkembang dan menambah pengalaman, tetapi saat ini Cissé adalah sosok yang jelas harus terus dipantau. Mancini selalu punya mata yang sangat bagus untuk pemain muda."





"Ramos adalah seorang penyerang yang setiap tahun memberi kontribusi kepada tim-tim yang pernah dia bela, termasuk PSG yang dua kali juara Liga Champions. Jadi saya bertaruh dia juga akan melakukannya bersama Milan."





"Rino adalah teman dan profesional yang selalu tahu siapa dirinya. Bersamanya, Lazio memulai musim ini dengan sangat baik, tetapi saya tidak terlalu ragu karena Gattuso adalah seorang petarung dan mungkin merasa lebih nyaman dalam situasi yang menuntut pembacaan atas kesulitan, ketimbang dalam momen yang serba nyaman. Dalam momen-momen rumit, dia mampu mengangkat tim, menjaga mereka tetap jauh dari masalah-masalah di luar lapangan."





"Saya suka pendekatan Amorim karena itu adalah pendekatan yang proaktif: yakni kata-kata dan ide. Kita sedang berhadapan dengan pelatih yang menginginkan Milan agresif, yang mendominasi permainan. Untuk bisa melihat sesuatu yang konkret dibutuhkan waktu: ada beberapa kilasan dalam dua pertandingan pertama, sementara saat melawan Juventus jauh lebih sedikit. Itu normal karena saat ini tim-tim masih dalam fase pembangunan dan hasil-hasil pada pekan-pekan awal Serie A belum terlalu menunjukkan banyak hal. Amorim perlu menanamkan ideologi sepak bolanya dan dia tidak bisa melakukannya dalam dua bulan. Contoh paling jelas adalah Roma yang bersama Gasperini mulai melaju kencang setelah beberapa waktu. Untuk saat ini saya belum melihat Milan sebagai penantang Scudetto, tetapi itu bergantung pada perkembangan yang akan mereka alami, bukan terlalu pada level individu, melainkan sebagai kolektif."





"Saya datang pada Januari 2007 dan di liga tim tidak berjalan baik. Tidak ada yang menyangka kami akan menjuarai Liga Champions, tetapi kami justru memainkan laga-laga luar biasa melawan Bayern Munich, Manchester United, dan di final melawan Liverpool."







