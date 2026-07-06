Ochoa menangis di tanah impian... Perpisahan yang menyakitkan setelah kekalahan bersejarah Meksiko

Air mata mengalir dari kiper legendaris Guillermo Ochoa, 40 tahun, di Stadion Azteca, setelah Meksiko tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Inggris (2-3). Ini merupakan kekalahan pertama Meksiko di stadion tersebut dalam sejarah Piala Dunia, dan yang ketiga dari total 90 pertandingan resmi, menandai berakhirnya kariernya yang berlangsung selama dua dekade.

Ochoa, yang dijuluki “Mimo”, telah mengumumkan sebelum turnamen dimulai bahwa ia akan pensiun secara permanen, setelah karier yang gemilang di mana ia tampil dalam 153 pertandingan internasional bersama Meksiko, termasuk 12 pertandingan di putaran final Piala Dunia dalam 6 edisi berbeda sejak 2006.

Perpisahan yang mengharukan di tanah impian

Ochua mendapat kesempatan bermain beberapa menit terakhir di Stadion Azteca dalam pertandingan timnas negaranya melawan Ceko, sebuah pertandingan yang sudah tak menentukan di babak penyisihan grup. Setelah pertandingan, ia berkata: “Pertandingan pertamaku di Stadion Azteca. Pertandingan terakhirku di Stadion Azteca. Ini adalah penutup yang luar biasa bagi karier sepak bolaku. Terima kasih kepada kalian semua.”

Rekan-rekan setimnya mengangkatnya ke udara sebagai perayaan saat ia meninggalkan lapangan sambil melambaikan tangan kepada para penonton bersama keluarganya, dalam adegan emosional yang mencerminkan betapa berharganya kiper veteran ini di hati rakyat Meksiko.

Tak mampu mencegah kekalahan bersejarah

Meskipun demikian, Ochoa tetap masuk dalam skuad pelatih Javier Aguirre untuk mendukung upaya tim nasional sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat, namun ia tak berdaya saat menyaksikan dari bangku cadangan bagaimana Meksiko tersingkir dari Piala Dunia setelah pertandingan seru melawan Inggris, yang diwarnai dengan satu kartu merah dan dua tendangan penalti.

Dua gol dari Jude Bellingham dan tendangan penalti Harry Kane di babak kedua cukup untuk membawa Tim Tiga Singa melaju ke perempat final untuk menghadapi Norwegia, yang memastikan tempatnya setelah kemenangan dramatis atas Brasil (2-1) berkat dua gol dari Erling Haaland.

Akhir sebuah era

Kekalahan ini menjadi pukulan ganda bagi para pendukung Meksiko, yang menyaksikan runtuhnya benteng Azteca yang tak terkalahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, sekaligus mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu kiper terhebat dalam sejarah mereka, yang kehilangan posisinya sebagai kiper utama di turnamen ini setelah menjabat posisi tersebut sejak tahun 2014.