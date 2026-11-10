Dalam momen spontan yang tertangkap kamera, Gabriel Jesus tak mampu menahan diri melihat aksi yang ditampilkan Pedri, hingga melontarkan kalimat yang kini menjadi perbincangan semua orang di Barcelona: "Pemain luar biasa, dia sungguh menakjubkan!"

Pedri kembali membuktikan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik di era ini, setelah penampilan luar biasa yang ia tunjukkan dalam kemenangan Barcelona 2-1 atas Atletico Madrid di Stadion Wimbanyan, sebuah penampilan yang menuai kekaguman dari rekan-rekan setimnya sebelum para penggemar.

Kamera saluran "Movistar Plus" menangkap percakapan menarik antara penyerang Brasil Gabriel Jesus dan Alejandro Balde di bangku cadangan Barcelona selama pertandingan, di mana keduanya memuji penampilan gelandang asal Kepulauan Canary itu di hadapan Atletico.

Dalam percakapan mereka, yang dikutip oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Jesus berkomentar: "Pemain luar biasa Pedri! Pemain yang tak bisa dipercaya".

Alejandro Balde mengamini pendapat itu, memuji bakat luar biasa sang gelandang, dengan mengatakan: "Dia benar-benar pemain hebat, saudaraku", sekaligus menguatkan ucapan sang penyerang Brasil tersebut.

Pujian ini bukanlah sekadar kebetulan, karena Pedri menampilkan performa istimewa dalam salah satu laga tersulit di La Liga. Setelah babak pertama yang berat bagi Barcelona, putra Tenerife itu mengambil alih kendali dalam menata permainan dan mengatur tempo pertandingan.

Pengaruhnya terlihat sangat jelas di babak kedua, ketika Barcelona mampu memaksakan gaya bermain mereka yang bertumpu pada penguasaan bola dan membalikkan jalannya pertandingan ke pihak mereka.

Dengan kehadiran pemain asal Kepulauan Canary itu di lapangan, segalanya menjadi lebih mudah. Begitu kata rekan-rekannya, dan begitu pula yang kembali ditegaskan oleh malam di Wimbanyan: Pedri bukan sekadar gelandang, melainkan otak yang mengatur seluruh permainan Barcelona.