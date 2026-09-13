Obispo tidak mengerti apa-apa soal kepemimpinan wasit dan menghadapi Makkelie: "Kalian datang dengan seluruh presentasi"

PSV menang 4-1 atas Sparta pada Minggu malam. Meski begitu, keputusan wasit tak banyak mendapat pengertian dari Armando Obispo. KepadaESPNia mengaku tak terlalu memahami kepemimpinan wasit di Eredivisie.

Saat ditanya apakah sang bek pada hari Minggu lebih banyak bermain sepak bola atau bergulat, ia mulai tertawa. "Sedikit dua-duanya," katanya. "Tapi ya, ini bukan sesuatu yang datang secara tak terduga." Setelah itu, ia diperlihatkan cuplikan duel-duel sengit yang terjadi.

Obispo kembali tertawa dan menghela napas. "Ya, saya juga tidak tahu." Setelah itu, dalam tayangan terlihat bagaimana bek tengah jangkung itu pada sebuah situasi bola mati beberapa kali ditahan oleh Nick Verschuren dan akhirnya dijatuhkan ke tanah.

"Para wasit datang berkunjung di awal musim dan mereka mengatakan bahwa ketika seorang bek hanya fokus pada pemainnya dan tidak melihat bola lalu ia menahan, itu adalah penalti," jelas Obispo.

"Tapi tampaknya bukan begitu kenyataannya," lanjut pemain asal Boxtel yang kecewa itu. Untuk menghentikan aksi saling tarik, para wasit harus mulai memberikan banyak penalti untuk situasi-situasi serupa, usul reporter ESPN.

"Pada akhirnya itu tergantung wasit, tapi seperti yang saya katakan: mereka datang dengan presentasi lengkap di awal musim, jadi saya juga menanyakannya kepada Danny Makkelie saat jeda," ungkap Obispo. "‘Kalian datang dengan presentasi lengkap di awal musim, jadi penting juga untuk menerapkannya seperti itu’," katanya kepada sang pengadil.

"Makkelie tidak menanggapi secara spesifik momen itu sendiri, tetapi dia mengatakan bahwa dalam kasus itu memang bisa saja penalti, hanya saja bola juga harus masuk ke zona tempat pelanggaran itu dilakukan," jelas pemain internasional Curacao itu. "Tapi saya merasa hari ini itu benar-benar sudah di batasnya," tutup Obispo.