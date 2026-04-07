Obaemikanu: Bintang Bayern Munich yang berpotensi menjadi legenda dan kandidat kuat untuk Ballon d'Or

Bintang Bayern Munich ini terus mencuri perhatian di Jerman sejak awal musim, mencetak rekor luar biasa yang menjadikannya pemain kunci dalam skuad raksasa Bavaria tahun ini. Mantan bintang Crystal Palace ini telah menorehkan musim yang "luar biasa" sejauh ini, dengan mencetak 16 gol dan memberikan 28 assist hanya dalam 40 pertandingan.

Performa ini memukau para pakar dan penggemar, namun pujian terbesar justru datang dari dalam ruang ganti tim Bavaria. Dalam wawancara dengan jaringan "Canal+" Prancis, bek Dayot Upamecano tidak ragu memprediksi masa depan bersejarah bagi rekan setimnya, Michael Olise, dengan menegaskan bahwa ia akan menjadi "legenda sepak bola" pada akhir kariernya.

Obamikanou memuji rekan senegaranya itu dengan mengatakan: "Dia mampu membuat perbedaan kapan saja. Saya melihatnya dalam latihan setiap hari, dan sayangnya saya harus bertahan melawannya, yang benar-benar menyakitkan (tertawa)... Dia benar-benar pemain yang luar biasa."

Mengenai kepribadian Oliise di luar lapangan, bek Bayern itu menambahkan: "Saya melihat betapa besar hasratnya untuk sukses. Dia sangat mirip dengan saya di luar lapangan karena dia bekerja keras. Jika dia terus dengan pendekatan yang sama, dia pasti akan menjadi legenda."

Ketika ditanya apakah dia melihat Oliise sebagai kandidat untuk memenangkan Ballon d'Or di masa depan, Upamecano menjawab dengan tegas: "Ya, di masa depan pasti!"