Absennya bintang Barcelona, Lamine Yamal, dari laga timnas Spanyol melawan Republik Ceko yang dijadwalkan pada Kamis mendatang di Praha, sudah dipastikan setelah pemeriksaan medis mengungkap bahwa ia mengalami nyeri pada lutut kanannya, usai tampil dalam kemenangan atas Atletico Madrid di Liga Spanyol.

Yamal menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam laga di Stadion "Metropolitano", meski ia tidak mencetak gol, karena ia terus menjadi ancaman bagi pertahanan Atletico dan menguras tenaga Alejandro Grimaldo. Ia juga menciptakan gol kedua yang dicetak Fermin Lopez, sehingga kembali menegaskan kerja sama yang kuat antara keduanya, yang menjadi tambahan penting bagi lini serang klub Catalan tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa penyerang Barcelona itu mengakhiri pertandingan dengan perasaan senang atas kemenangan, tetapi ia merasakan nyeri pada lutut kanannya, dan menjalani pemeriksaan medis pada Senin pagi di kompleks olahraga "Joan Gamper", yang menunjukkan tidak ada cedera serius. Namun, tim medis Barcelona dan timnas Spanyol sepakat untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkannya melawan Ceko, dan memberinya kesempatan untuk pulih.

Yamal diperkirakan akan bergabung dengan pemusatan latihan timnas Spanyol pada Jumat mendatang, sebagai persiapan menghadapi Inggris pada Minggu, di Stadion "Metropolitano", dalam pertandingan yang bisa menentukan puncak klasemen grup.

Absen pertama Yamal musim ini

Laga melawan Ceko akan menjadi pertandingan resmi pertama yang dilewatkan Yamal selama musim ini, setelah ia tampil dalam 16 pertandingan yang dijalani Barcelona, dengan rincian 12 pertandingan di Liga Spanyol dan 4 di Liga Champions Eropa, dan ia memulai semuanya sebagai starter, dengan total 1.355 menit dari 1.440 menit yang mungkin.

Sayap Barcelona itu juga tampil sebagai starter dalam empat pertandingan yang dijalani timnas Spanyol selama jeda internasional sebelumnya, dan bermain selama 281 menit dari 360 menit.

Dalam konteks terkait, timnas Spanyol menanti bergabungnya Mikel Oyarzabal, penyerang Real Sociedad, setelah flu menjauhkannya dari awal pemusatan latihan, di mana ia melanjutkan pemulihan di San Sebastian, dengan harapan ia dapat mengejar laga melawan Inggris.