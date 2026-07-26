Dalam pidato pria berusia 51 tahun itu, salah satu topik yang turut dibahas adalah isu transfer Nick Woltemade, yang kini telah pindah ke klub Premier League Newcastle United, pada musim panas lalu.

Raksasa Jerman itu saat itu juga menunjukkan upaya besar untuk merekrut penyerang Stuttgart tersebut - kabarnya bahkan sudah ada kesepakatan lisan antara sang pemain dan klub asal Munchen itu.

Namun, VfB tidak bersedia menerima tawaran biaya transfer dari Bayern yang bernilai maksimal 60 juta euro dan justru tetap bersikeras pada tuntutan mereka sebesar minimal 75 juta euro untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Pada akhirnya, The Magpies bersedia membayar angka yang diminta itu dan mencapai kesepakatan dengan klub Schwaben untuk transfer Woltemade.

Dalam rapat anggota, Wehrle menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak berniat membuat FCB kesal dengan taktik negosiasi mereka sendiri, melainkan perbedaan finansial yang jauh lebih berperan. Tawaran itu jelas tidak cukup bagus, Bayern nyaris hanya menawar Woltemade dengan "sebuah butterbrezel", kata ketua dewan eksekutif VfB itu.

Selain itu, Wehrle juga tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyindir ke arah kubu Munchen dalam hal dukungan suporter. Dalam duel DFB-Pokal pada Mei lalu, ketika kedua klub bertemu di final, yang terdengar hanyalah para pendukung Stuttgart.

"Saya tidak mendengar fans FC Bayern," kata Wehrle, yang pidato lugasnya disambut tepuk tangan meriah dari para anggota VfB yang hadir.

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VfB Stuttgart rayakan keuntungan rekor pada 2025

Di luar urusan lapangan, VfB mengumumkan tahun finansial yang memecahkan rekor dalam rapat anggotanya. Pada tahun buku 2025, VfB Stuttgart 1893 AG yang telah dipisahkan mencatat total pendapatan sebesar 383,6 juta euro, sementara laba setelah pajak mencapai 22,5 juta euro. Pada saat yang sama, ekuitas meningkat menjadi 83,4 juta euro.

"Pertumbuhan dan profitabilitas berjalan beriringan di VfB Stuttgart," kata Wehrle saat memaparkan angka-angka tersebut. "Kami mampu meningkatkan pendapatan, laba, dan ekuitas secara bersamaan. Ini adalah tanda pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan."

Perkembangan positif juga terjadi pada klub induk, yang kini memiliki 135.000 anggota. Presiden Dietmar Allgeier melaporkan total pendapatan sebesar 7,2 juta euro dan laba 1,4 juta euro. Cadangan modal meningkat menjadi 1,6 juta euro.