Laga FC Twente melawan Ajax pada Minggu siang diwarnai nyanyian suporter yang ditujukan kepada wasit Joey Kooij. Sang wasit menjadi sasaran kemarahan pada menit ke-78 setelah intervensi VAR yang tidak biasa menggagalkan peluang besar FC Twente untuk menyamakan kedudukan.

Insiden itu bermula ketika pemain pengganti Ajax, Sofyan Amrabat, kehilangan bola kepada Ramiz Zerrouki di kotak penaltinya sendiri. Gelandang FC Twente tersebut tampaknya mendapat peluang emas untuk mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2.

Namun, tepat pada saat itu, Kooij memutuskan untuk menghentikan permainan. Wasit tersebut diminta VAR Dennis Higler meninjau tayangan ulang sebuah insiden yang terjadi sekitar setengah menit sebelumnya.

Insiden itu menyangkut bola yang mengenai tangan Wout Weghorst saat Ajax mendapat sepak pojok. Sang penyerang memang menyentuh bola dengan tangannya, tetapi sebelum itu, Dies Janse melakukan pelanggaran.

Bek FC Twente tersebut mendorong Weghorst hingga sang penyerang terlibat dalam kemelut. Kooij melihat tayangan ulang insiden itu dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengambil keputusan.

Pada akhirnya, wasit memutuskan untuk tidak memberikan penalti. Frustrasi FC Twente pun memuncak karena serangan menjanjikan Zerrouki telah terhenti akibat peluit wasit.

Keputusan itu memicu kemarahan besar di tribune De Grolsch Veste. Para pendukung FC Twente kemudian ramai-ramai melampiaskan frustrasi mereka kepada Kooij. "Joey anak pelacur," terdengar nyaring dari tribune.

Twente kemudian tetap berhasil meraih satu poin melawan Ajax lewat penalti kontroversial Wout Weghorst. Seusai pertandingan, para pendukung Twente juga ramai-ramai meneriaki Kooij dengan sebutan "anak pelacur". Sang wasit pun mendapat siulan keras saat meninggalkan lapangan.