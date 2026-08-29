Liga Spanyol mengecam nyanyian bernada hinaan yang menyasar Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol, di tiga stadion, di samping nyanyian yang menghina Spanyol dan timnas di dua stadion, setelah rampungnya dua pekan pertama kompetisi Divisi Satu dan Divisi Dua.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", LaLiga mempublikasikan surat-surat pengaduan yang dikirimkannya setiap pekan kepada Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol dan Komite Nasional Anti-Kekerasan, terkait nyanyian yang muncul dalam pertandingan sepak bola, yang menghasut kekerasan atau memuat hinaan maupun konten yang bersifat intoleran.

Nyanyian yang dilaporkan itu mencakup hinaan kepada Pedro Sanchez dengan kalimat: "Pedro Sanchez, dasar anak pelac..", di tiga stadion, yaitu Stadion Metropolitano saat pertandingan Atletico Madrid melawan Villarreal, Stadion Coliseum saat pertandingan Getafe melawan Racing, dan Stadion Los Carmenes saat pertandingan Granada melawan Real Mallorca, di mana ketiga pertandingan tersebut digelar pada pekan kedua.

Laporan itu juga mencakup nyanyian "Spanyol pelac.., timnas pelac..", baik di Stadion Camp Nou saat pertandingan Barcelona melawan Athletic Bilbao pada pekan pertama, maupun di Stadion El Sadar saat pertandingan Osasuna melawan Levante pada pekan kedua.

Di Stadion Metropolitano, dilaporkan pula dinyanyikannya "Barcelona pelac.., Catalonia pelac..".

Stadion "RCDE" menjadi saksi nyanyian yang dilaporkan pada dua pertandingan tim tersebut melawan Elche dan Real Madrid, yang berbunyi: "Dia pilot yang hebat, pendaratan ilahi, ayo Taliban, kirimkan pesawat-pesawat ke Camp Nou".

Di Stadion "El Sadar", dilaporkan pula nyanyian lain yang berbunyi: "La Romareda, kandang babi pelac.., tempat legaleros dan polisi berkumpul. Alangkah baunya menjijik.., alangkah kotornya, dengan sebuah bom semua itu akan melayang ke udara, ledakan dari Gomma 2, dan biarlah Aragon masuk neraka. Osasuna menikmati menyaksikan Zaragoza pelac.. itu terbakar".

Liga Spanyol menjelaskan bahwa "nyanyian-nyanyian ini termasuk dalam perilaku yang dilarang, dan karenanya dikenai sanksi, baik dalam undang-undang disiplin olahraga Federasi Sepak Bola Spanyol maupun dalam peraturan perundang-undangan khusus untuk memerangi kekerasan, rasisme, xenofobia, dan intoleransi dalam olahraga".



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