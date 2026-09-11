Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, menjatuhkan denda sebesar 30.000 pound (hampir 35.000 euro) kepada Hull City karena nyanyian bernada homofobik. Tiga suporter melontarkan nyanyian tersebut pada Februari lalu dalam duel Piala FA melawan Chelsea. Hull telah menerima denda itu dan menyampaikan seruan kepada seluruh suporternya.

"Hull City mengecam dengan sekeras-kerasnya penggunaan bahasa yang menghina dan tidak pantas oleh para suporter yang terlibat," tulis klub itu dalam sebuah pernyataan. "Nyanyian 'rent boy' tersebut dianggap sebagai penghinaan homofobik dan penggunaannya dapat merupakan tindak kejahatan kebencian."

'Rent boy' dalam bahasa Inggris digunakan secara informal untuk seorang pekerja seks pria muda yang menawarkan dirinya dengan bayaran, biasanya kepada sesama pria. Nyanyian itu terdengar pada babak pertama pertandingan, lalu announcer stadion menyerukan agar hal itu segera dihentikan dan mengingatkan bahwa ada kamera yang terpasang.

Announcer tersebut menyampaikan pada babak kedua bahwa tindakan telah diambil dan penangkapan telah dilakukan. "Tiga suporter yang telah diidentifikasi sebagai pelaku nyanyian homofobik itu telah dijatuhi larangan oleh klub selama minimal tiga tahun," lanjut pernyataan Hull.

"Orang-orang yang kedapatan menggunakan nyanyian seperti ini dapat ditangkap dan dituntut secara pidana." Hull akan bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu. "Menjelang laga tandang hari Sabtu di Stamford Bridge, klub mengingatkan seluruh suporter bahwa segala bentuk diskriminasi sama sekali tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi."

"Klub menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang ketat dan akan terus bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memastikan langkah yang tepat diambil terhadap siapa pun yang bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif."

Hull menegaskan pada akhirnya bahwa mereka berkomitmen pada 'kesetaraan, keberagaman, dan inklusi'. "Dan semua suporter kami memiliki peran untuk memastikan hari pertandingan aman dan ramah bagi semua orang. Klub akan terus secara rutin berdialog dengan kelompok-kelompok suporter untuk semakin meningkatkan pengalaman hari pertandingan bagi semua orang."