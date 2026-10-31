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Pelatih kepala West Ham Nuno Espirito Santo menghadapi kemarahan penonton di Stadion London setelah timnya kalah 3-1 dari West Bromwich Albion dalam laga Championship pada Sabtu. Kekalahan kandang kedua secara beruntun membuat West Ham, salah satu unggulan promosi, berada di posisi kedelapan dan terpaut enam poin dari posisi teratas. Sementara itu, Albion yang tampil apik dan terukur naik ke empat besar di hadapan 3.000 suporter tandangnya.

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Nuno dalam tekanan saat masalah di kandang berlanjut

West Ham kini menelan dua kekalahan kandang beruntun, kebobolan enam gol dalam dua laga tersebut, dan kekalahan pada Sabtu itu hanya menyisakan sedikit hal positif bagi Nuno. Sky Sports melaporkan bahwa pelatih kepala itu menjadi sasaran kemarahan suporter setelah peluit akhir berbunyi.

Upaya West Ham untuk kembali ke Liga Primer Inggris sudah terganggu oleh performa kandang yang tidak konsisten, terutama kegagalan mengeksekusi penalti pada saat-saat terakhir melawan Charlton dan QPR yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan tiga poin. Suporter Albion menikmati kesulitan yang dialami Nuno, yang pernah menangani rival bebuyutan mereka dari Black Country, Wolves.

Myhre menghukum West Ham sebelum Bowen menyamakan kedudukan

West Ham lebih dulu tertinggal dalam sembilan dari 15 pertandingan sebelumnya, dan pola itu kembali terulang. Tuan rumah menciptakan peluang pertama ketika pergerakan cepat Edvin Austbo membuka kesempatan bagi Mohammadou Kante, yang tembakannya dibelokkan Jayson Molumby hingga melambung di atas mistar.

Pada menit ke-20, umpan Isaac Price membelah pertahanan dan umpan silang mendatar Jimmy-Jay Morgan disambar Felix Horn Myhre yang tak terkawal dari jarak sangat dekat. Price seharusnya bisa mengubah skor menjadi 2-0, tetapi tembakannya dari jarak sekitar 7,3 meter melenceng jauh. Setelah itu, tembakan kapten Jarrod Bowen berbelok setelah mengenai Callum Styles dan masuk di tiang dekat untuk menjadi gol ketujuhnya musim ini.

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Morgan dan Styles memastikan kemenangan pantas Albion

Gol penyama kedudukan Bowen tidak meredakan kekecewaan suporter tuan rumah, yang mencemooh West Ham saat turun minum. Belum genap tiga menit babak kedua berjalan, Albion kembali unggul. Myhre mengontrol umpan silang Price dari sisi kiri ke arah Morgan, yang melepaskan tembakan melewati Mads Hermansen untuk mencetak gol keempatnya musim ini.

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Max O'Leary menggagalkan upaya Max Kilman dan Kyle Walker-Peters. Namun, kurang dari dua menit setelah Walker-Peters tertatih-tatih meninggalkan lapangan akibat cedera paha, ketika Nuno sudah menggunakan kelima pergantiannya, Styles mencetak gol. Sepak pojok Price hanya berhasil dihalau sebagian, lalu tembakan keras Styles dari jarak sekitar 18 meter, yang sempat berbelok, membuat Hermansen tak berdaya.

West Ham asuhan Nuno selanjutnya menghadapi Cardiff

West Ham nyaris tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangkit. Satu-satunya peluang nyata mereka adalah tendangan salto pemain pengganti Taty Castellanos yang mengarah tepat ke O'Leary pada waktu tambahan.

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Dengan kesabaran suporter yang kian menipis, Nuno harus segera menemukan respons saat West Ham menghadapi Cardiff City pada Rabu jika tim yang diunggulkan untuk promosi itu ingin memangkas jarak dari pemuncak klasemen dan menghidupkan kembali upaya mereka untuk langsung kembali ke Liga Primer Inggris.