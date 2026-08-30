Pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, memilih untuk membuka hatinya membicarakan masa-masa sulit yang ia lalui bersama Al Hilal, setelah kembali bersinar dengan kostum Al Diriyah dan mencetak dua gol ke gawang Al Ettifaq pada Sabtu malam, dalam laga pekan keempat Liga Roshn, di malam yang memiliki makna khusus bagi sang penyerang setelah berbulan-bulan lamanya jauh dari partisipasi reguler.

Nunez sebelumnya bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2025, di tengah ekspektasi besar bahwa ia akan menjadi salah satu senjata serang paling menonjol bagi tim. Namun, ia tidak mampu memantapkan posisinya dalam susunan pemain, sebelum kesempatan bermainnya perlahan menurun, keluar dari perhitungan utama, lalu terpinggirkan dan dialihkan ke daftar Asia hanya sekitar 6 bulan setelah kedatangannya ke "Sang Pemimpin".

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Dengan dimulainya musim baru, Nunez semakin keluar dari perhitungan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, hingga akhirnya ia meninggalkan Al Hilal dengan status pinjaman ke Al Diriyah, dalam upaya mengembalikan jalur kariernya dan mendapatkan kesempatan bermain yang nyata. Hal itu memang telah dimulai dari laga melawan Al Ettifaq yang menyaksikannya mencetak dua gol indah.

Usai laga, Nunez berbicara kepada jaringan "Thmanyah" Saudi, dan mengungkapkan betapa besarnya penderitaan yang ia lalui selama beberapa bulan terakhir, menegaskan bahwa kembalinya ia bermain lebih penting daripada mencetak dua gol, karena hal itu memberinya kesempatan untuk merasakan kembali perasaan yang lama ia rindukan.

Penyerang asal Uruguay itu mengatakan: "Pertama, saya sangat senang bisa kembali bermain sepak bola. Enam bulan terakhir di Al Hilal sangat sulit bagi saya dan keluarga saya, karena saya tidak bisa bermain di pertandingan-pertandingan."

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Ia menambahkan: "Dan sejujurnya, saya tidak berharap siapa pun mengalami pengalaman seperti saya, karena pada akhirnya kami semua sebagai pemain ingin bersaing, bermain, dan menikmati apa yang kami lakukan," dalam isyarat yang jelas kepada kesulitan mental dan teknis yang ia alami akibat jauh dari partisipasi.

Kata-kata Nunez mengungkapkan bahwa krisis itu tidak hanya terkait dengan partisipasi dalam pertandingan, tetapi juga meluas hingga ke keluarganya dan kehidupannya di luar lapangan, setelah ia mendapati dirinya jauh dari persaingan dalam waktu yang lama, meski ia pindah ke Al Hilal dengan menyandang nama besar dan ekspektasi yang sangat tinggi.

Namun, penyerang asal Uruguay itu menegaskan bahwa ia telah melewati fase sulit tersebut, dan bahwa ia kini berusaha untuk fokus pada masa kini serta tidak memandang periode yang telah lalu sebagai akhir dari kariernya, melainkan sebuah pengalaman menyakitkan yang berhasil ia lalui.

Ia menutup: "Sekarang saya telah melewati masa sulit itu. Saya berterima kasih kepada keluarga saya karena mereka berdiri di sisi saya dan tidak membiarkan saya jatuh selama masa sulit tersebut. Namun, saya selalu mengatakan: setelah badai, matahari akan bersinar."