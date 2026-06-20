"Nubuat Penobatan".. Kebetulan aneh yang membawa Maroko menuju gelar juara Piala Dunia

Tim nasional Maroko kini berada di tengah sebuah kebetulan bersejarah yang aneh, yang mungkin akan membawanya menuju impian meraih gelar Piala Dunia 2026, setelah ditempatkan di Grup C—grup yang sebelumnya menjadi saksi kemenangan juara dua edisi terakhir Piala Dunia.

Menurut situs "Al-Arabi Al-Jadid", Grup 3 kini dianggap sebagai "ramalan kemenangan", karena juara Piala Dunia dalam dua edisi terakhir berturut-turut keluar dari grup ini, yang membuka peluang bagi "Singa Atlas" untuk meraih prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada Piala Dunia Rusia 2018, Prancis memuncaki Grup C dengan raihan 7 poin, sebelum melanjutkan perjalanannya dan meraih gelar kedua dalam sejarahnya setelah mengalahkan Kroasia di final (4-2).

Kejadian serupa terulang di Piala Dunia Qatar 2022, ketika Argentina lolos sebagai juara Grup C meskipun awalnya mengalami kekecewaan dengan kekalahan dari Arab Saudi, lalu melanjutkan perjalanannya hingga final, dan merebut gelar ketiga dari Prancis melalui adu penalti.

Saat ini, ada empat tim yang bersaing di Grup C Piala Dunia 2026, yaitu Brasil, Maroko, Haiti (yang telah tersingkir secara resmi), dan Skotlandia, namun persaingan sesungguhnya untuk gelar juara tampaknya hanya terjadi antara Seleção dan Singa Atlas.

Meskipun Brasil tetap menjadi favorit utama di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti dan deretan bintang-bintangnya, Maroko memiliki modal kuat setelah pencapaian bersejarahnya dengan mencapai semifinal Piala Dunia 2022, sehingga menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak tersebut.

Kebetulan yang unik ini memberi Maroko peluang emas untuk menorehkan sejarah, terutama karena tim ini memiliki generasi pemain yang luar biasa serta pengalaman bertanding di babak-babak akhir, sehingga impian meraih gelar juara pertama bukanlah hal yang mustahil.

Lantas, apakah Maroko akan melanjutkan kisah “ramalan Grup C” dan mewujudkan keajaiban pertama bagi Afrika dan dunia Arab dengan menjuarai Piala Dunia?