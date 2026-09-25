Tanpa budaya bermain yang hebat, tetapi dengan pengorbanan luar biasa di ambang batas legalitas (dan seorang Lionel Messi yang jenius), Argentina berjuang hingga mencapai final Piala Dunia. Ada juga yang berpendapat: Argentina menyelinap ke final. Upaya mempertahankan gelar tidak berhasil, di partai puncak mereka menelan kekalahan dari Spanyol yang secara umum disambut di seluruh dunia.

Gauchos nyaris tidak mengumpulkan simpati dengan penampilan mereka di luar Argentina. Namun, seorang sesepuh sepak bola Jerman tetap menyatakan respek. "Gaya bermain Argentina lebih saya sukai daripada apa yang saya lihat saat ini dari tim nasional Jerman," kata Matthias Sammer, yang berjuluk "Motzki". Pada tim DFB yang kembali gagal dengan memalukan itu, ia tidak melihat "hasrat untuk menang tanpa syarat" seperti yang ia lihat pada Argentina. Bahkan saat itu Sammer sudah menilai Jürgen Klopp, yang terkenal karena kemampuannya dalam memotivasi, sebagai sosok ideal untuk mengatasi masalah ini.

Dan memang benar: pada debut Klopp sebagai pelatih tim nasional, tim DFB memancarkan sedikit vibe Gaucho. Butuh contoh? Meski Brian Brobbey terjatuh kesakitan pada menit ke-32, tim DFB tetap melanjutkan permainan dan tak lama kemudian mencetak gol lewat Felix Nmecha untuk membuat skor sementara menjadi 1-0. Selepas selebrasi, terjadi kerumunan antarpemain. Belanda melayangkan protes keras, Virgil van Dijk kemudian menyebutnya sebagai "aib". Brobbey harus ditarik keluar.

Perilaku para pemain Jerman itu sama-sama sesuai aturan sekaligus kontroversial. Pada akhirnya, itu menjadi contoh nyata dari hasrat baru untuk menang. Dalam laga yang intens, sengit, dan diwarnai tindakan-tindakan kecil yang menjengkelkan, Jerman mampu melawan secara fisik dan mental. Klopp memuji "gairah", Jonathan Tah "api, intensitas, dan energi", Joshua Kimmich "kesiapan dan kemauan". Itu merupakan langkah penting ke arah yang benar.

Jerman menunjukkan kekurangan mencolok di lini pertahanan

Namun secara permainan, langkah itu belum terlihat. Terutama tidak dalam aspek yang tampaknya ditempatkan Klopp di urutan teratas dalam agendanya. Dalam persiapan, ada "fokus besar pada pertahanan", ungkap Kimmich: "Itu adalah dasar dan cara paling mudah untuk membangun fondasi." Dua hari latihan jelas tidak cukup untuk membangun fondasi.

Ironisnya, justru di lini pertahanan tim DFB menunjukkan kekurangan yang mencolok, terutama pada babak kedua. Belanda berulang kali mendapatkan ruang besar dan peluang tembakan yang bagus. Saat tidak menguasai bola, koordinasi di poros baru dengan Kimmich yang ditarik lebih ke belakang kerap tidak berjalan.

Secara keseluruhan, Jerman melepaskan 22 tembakan yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai expected goals sebesar 3,12. Tim DFB beruntung karena gol pembuka van Dijk dianulir setelah intervensi VAR.

Setelah itu, tuan rumah menyia-nyiakan sejumlah peluang emas. Marc-Andre ter Stegen juga beberapa kali melakukan penyelamatan apik dan dengan itu menutupi kelemahannya dalam permainan umpan dan penguasaan area kotak penalti. Meski demikian, perdebatan soal kiper utama sementara pilihan Klopp mungkin kini tetap akan muncul. Pada akhirnya, nyaris seperti keajaiban bahwa Jerman baru kebobolan gol penyeimbang dari Cody Gakpo di masa injury time.

IMAGO

Apakah Philipp Treu jawaban atas pencarian bek kanan?

Secara ofensif, tim DFB pada awalnya tampil cukup lugas lewat para winger cepat Karim Adeyemi dan Kevin Schade. Namun setelah babak pertama yang enak dipandang plus gol pembuka, tak banyak lagi yang tercipta ke depan. Pada akhirnya, mereka hanya membukukan nilai xG sebesar 1,5. Secara keseluruhan, kemenangan Belanda akan layak didapatkan.

Terlepas dari vibe Gaucho, Klopp juga punya satu sukses cepat lainnya - dan itu bernama Philipp Treu. Pemain Freiburg berusia 25 tahun itu menampilkan performa yang meyakinkan pada debutnya melawan Cody Gakpo dan bahkan ikut mengawali gol 1-0. Boleh jadi Treu adalah jawaban atas pencarian panjang akan bek kanan yang mumpuni di tim DFB.

Tim DFB: Laga-laga berikutnya