Pemain Eredivisie Hwang In-beom dan Matej Kovár akan menjadi starter pada Jumat pagi (pukul 04.00 waktu Belanda) dalam laga Piala Dunia antara Korea Selatan dan Republik Ceko. Michal Sadílek harus puas duduk di bangku cadangan.

Di kubu Korea Selatan, sebagian besar perhatian tertuju pada pemain bintang Son Heung-min. Penyerang yang bermain untuk Los Angeles FC ini menjadi penyerang tengah dalam formasi 3-4-2-1 yang diterapkan pelatih nasional Hong Myung-bo.

Son, sebagai penyerang tengah, didukung oleh dua gelandang serang: Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain dan Lee Jae-sung dari FSV Mainz 05.

Di lini tengah, Hwang dari Feyenoord bertugas mengendalikan permainan. Paik Seung-ho (Birmingham City) membantu pemain yang sudah dikenal di Eredivisie ini.

Di kubu Ceko, yang juga tampil dalam formasi 3-4-2-1, Patrik Schick adalah pemain yang patut diwaspadai. Pavel Sulc, yang baru saja menjalani musim yang kuat bersama Olympique Lyon, dan pemain Slavia Praha Lukás Provod akan mendampingi Schick.

Korea Selatan dan Ceko sebelumnya menyaksikan Meksiko memulai dengan sangat baik di Grup A. Berkat gol dari Julián Quiñones dan Raúl Jiménez, tuan rumah bersama Piala Dunia ini menang 2-0 atas Afrika Selatan.

Susunan pemain Korea Selatan: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seol; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Susunan pemain Republik Ceko: Matej Kovár; Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejci; Vladimír Coufal, Tomás Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zelený; Pavel Sulc, Lukás Provod; Patrik Schick.