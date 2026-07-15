'Noussair Mazraoui bisa melakukan transfer besar lagi setelah Bayern München dan Manchester United'

AC Milan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Noussair Mazraoui ke Serie A, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer asal Italia, Nicolò Schira.

Bek kanan berusia 28 tahun asal Leiderdorp, yang membela tim nasional Maroko, masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga pertengahan 2028.

Namun, agennya, Rafaela Pimenta, baru-baru ini telah berbicara dengan petinggi klub Milan. Mazraoui sendiri tertarik dengan kemungkinan transfer tersebut.

Menurut Transfermarkt, mantan pemain Ajax ini saat ini bernilai 18 juta euro. Dua tahun lalu, Manchester United membayar 15 juta euro kepada Bayern München untuk mendatangkan Mazraoui.

Di Milan, Mazraoui bisa kembali bekerja sama dengan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu sangat terkesan padanya saat masih menjadi manajer Manchester United.

Sejauh ini, Mazraoui telah memainkan 77 pertandingan resmi bersama Manchester United. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia belum pernah mencetak gol. Namun, bek sayap ini telah memberikan tiga assist.

Saat ini, Mazraoui sedang menikmati liburan setelah Maroko tersingkir dari Piala Dunia. Dalam pertandingan perempat final yang berakhir dengan kekalahan telak melawan Prancis, ia menyebabkan terjadinya tendangan penalti.