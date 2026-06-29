Nouir mencetak gol yang tak terlupakan... dan Nagelsmann mengetuk pintu sejarah

Manuel Neuer, kiper tim nasional Jerman, mencatatkan namanya dengan gemilang dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencetak rekor bersejarah dalam laga melawan Paraguay yang digelar di Stadion Boston dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Jaringan statistik “Squawka” melaporkan bahwa Neuer telah memainkan pertandingan ke-23-nya bersama tim nasional Jerman di putaran final Piala Dunia, sehingga menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Jerman di turnamen tersebut, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang bersama oleh Lothar Matthäus dan Miroslav Klose.

Dalam konteks terkait, jaringan "Stats Foot" dari Prancis menyebutkan bahwa pertandingan melawan Paraguay merupakan pertandingan pertama yang dilakoni Jerman di babak gugur Piala Dunia sejak final edisi 2014, ketika mereka menjuarai turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina pada 13 Juli.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Julian Nagelsmann, yang berusia 38 tahun dan 341 hari, menjadi pelatih termuda yang memimpin tim nasional dalam pertandingan babak gugur Piala Dunia sejak Henri Michel dari Prancis, yang memimpin timnas Prancis melawan Belgia pada 28 Juni 1986, yang saat itu berusia 38 tahun dan 243 hari.