Manuel Neuer, kiper tim nasional Jerman, mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dengan gemilang saat timnya berhadapan dengan Curaçao pada Minggu malam di Stadion NRG, dalam rangkaian pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Grup 5 juga mencakup timnas Ekuador dan Pantai Gading, dalam salah satu grup yang menunjukkan perbedaan yang jelas dalam hal pengalaman dan sejarah sepak bola di antara tim-tim yang berpartisipasi, yang semakin memperketat persaingan untuk memperebutkan dua tiket lolos ke babak berikutnya.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Neuer, yang berusia 40 tahun dan 79 hari, menjadi pemain Jerman tertua yang berpartisipasi dalam turnamen besar, baik Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Lothar Matthäus, saat ia bermain melawan Portugal di babak grup Kejuaraan Eropa 2000 pada usia 39 tahun dan 91 hari.

Prestasi kiper veteran Jerman ini tidak berhenti sampai di situ, karena akun "Mr. Sheph", yang spesialis dalam statistik, mencatat bahwa Neuer mencatatkan penampilannya yang kelima di putaran final Piala Dunia, sehingga menyamai rekor historis milik pemain Meksiko Antonio Carbajal, yang berpartisipasi dalam lima edisi berturut-turut turnamen tersebut antara tahun 1950 dan 1966.

Dengan pencapaian ini, Neuer menjadi kiper kedua dalam sejarah Piala Dunia yang benar-benar berpartisipasi dalam lima edisi turnamen, sebuah angka yang mencerminkan konsistensinya yang luar biasa di level tertinggi serta kemampuannya untuk mempertahankan posisinya di antara kiper-kiper terbaik dunia selama lebih dari satu setengah dekade.

Timnas Jerman akan berlaga di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah turnamen ini. Edisi ini menandai partisipasi ke-21 Die Mannschaft di putaran final Piala Dunia, dan yang ke-19 secara berturut-turut, sebagai bukti baru kehadiran mereka yang konsisten di antara tim-tim besar dunia lintas generasi.

Timnas Jerman memiliki catatan prestasi yang gemilang di Piala Dunia, setelah empat kali menjuarai turnamen ini pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014. Mereka juga termasuk salah satu tim yang paling sering mencapai babak-babak akhir, setelah mencapai perempat final atau lebih jauh di banyak edisi sebelumnya.

Selama partisipasinya di Piala Dunia, tim nasional Jerman telah memainkan 112 pertandingan, dengan 68 kemenangan, 21 hasil imbang, dan 23 kekalahan. Para pemainnya mencetak 232 gol, sementara gawang mereka kebobolan 130 gol, sehingga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu tim terhebat dalam sejarah turnamen ini.