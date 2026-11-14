Norwegia-Wales 3-1 LIVE: Haaland kembali memastikan kemenangan lewat penalti

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Ikuti langsung Norwegia vs Wales, laga kedua terakhir bagi kedua tim di Grup 4 Liga A Nations League.

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Norwegia-Wales membuka pertandingan kelima Grup 4 Liga A Nations League 2026/2027 dengan sepak mula pukul 18.00 di Ullevaal Stadion, Oslo. Bagi Haaland dan rekan-rekannya maupun tim asuhan Craig Bellamy, laga ini sudah menjadi penentuan untuk menjaga harapan mengejar Denmark di posisi kedua dan berpeluang lolos ke putaran final turnamen sebagai runner-up terbaik, di belakang Portugal yang sudah memastikan tempat.

NORWEGIA-WALES: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINGKASAN PERTANDINGAN



Norwegia-Wales 3-1



Pencetak gol: 59' Nusa (N), 68' Schjelderup (N), 79' Brooks (G), 87' Haaland (penalti)(N)



NORWEGIA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb (66' Schjelderup), Berge, Aasgaard (66' Berg), Nusa; Odegaard; Haaland. Pelatih: Stale Solbakken.



WALES (4-4-2): Darlow; Williams (72' Roberts), Rodon, Davies, DaSilva; James (72' Brooks), Ampadu, Cullen (72' Colwill), Wilson; Johnson, Koumas (64' Harris). Pelatih: Craig Bellamy.



Wasit: Derevinskyi (UKR)

Kartu kuning: Ampadu (G), Roberts (G), Wilson (G)

Kartu merah: -

NORWEGIA-WALES: GOL DAN MOMEN PENTING



87' GOL - Haaland sendiri maju sebagai eksekutor penalti dan kembali memperlebar keunggulan. Tendangan keras kaki kirinya mengarah menyilang ke sudut bawah, membuat Darlow terkecoh.



86' PENALTI - Haaland kembali berperan sebagai pemberi umpan. Kali ini ia mengirim bola terobosan kepada Schjelderup, yang masuk ke kotak penalti lalu dijegal Roberts. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.



79' GOL - Brooks melakukan kombinasi satu-dua apik di ruang sempit. Sentuhan bolanya melewati Ajer, lalu saat berhadapan satu lawan satu dengan Selvik, ia mencungkil bola melewati sang kiper yang berusaha keras maju menghadangnya.



68' GOL - Kombinasi satu-dua mematikan Norwegia langsung menghukum upaya Wales untuk bermain lebih terbuka. Wolfe merebut bola dan segera mengirim umpan terobosan kepada Nusa. Pemain sayap Leipzig itu berlari di ambang offside, membiarkan bola memantul, lalu mengirim umpan dengan sisi luar kaki kepada Haaland, yang sudah berada di kotak penalti dekat gawang. Alih-alih menembak, penyerang City itu tanpa melihat mengirim assist ke tiang jauh untuk Schjelderup, yang baru masuk dan berhasil menaklukkan Darlow dari jarak dekat.



59' GOL - Berawal dari sepak pojok, Nusa mengontrol dengan dada sapuan pendek pertahanan Wales di tepi kotak penalti. Dari dalam lingkaran yang berada di tepi kotak penalti, ia melepaskan tembakan mendatar kaki kanan yang masuk ke sudut bawah di sisi kanan Darlow.



55' PELUANG - Peluang nyata pertama Norwegia datang lewat Nusa, yang akhirnya berhasil melewati lawan dan mengirim umpan terobosan ke kotak penalti untuk Berge. Dari tepi kotak enam yard, Berge mencoba mengarahkan tembakan kaki kanan, tetapi Cullen melakukan penyelamatan dengan memblok tembakannya.



43' PELUANG - Peluang lain dalam pertandingan ini kembali datang dari kaki James. Kali ini ia melepaskan tembakan tepat sasaran pertama sepanjang laga, memaksa Selvik menepis bola dengan kepalan tangan setelah tendangan kerasnya dilepaskan dari sedikit di luar sisi kanan kotak penalti.

18' PELUANG - Peluang mencetak gol pertama yang benar-benar berbahaya dalam laga ini datang dari James. Ia melesat dalam serangan balik, dua kali mengubah arah untuk mengacaukan pertahanan Norwegia, lalu mencoba mencungkil bola dari tepi kotak penalti. Bola melewati Selvik, tetapi melintas tipis di samping tiang jauh.

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0' Sepak mula di Ullevaal Stadion, Oslo, pukul 18.00



SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI



GRUP 4 LIGA A: KLASEMEN SEBELUM PERTANDINGAN

Portugal 12

Denmark 6

Wales 3

Norwegia 3