Norwegia vs Inggris, Kane: “Haaland itu monster, sedangkan saya pemain yang berbeda. Jangan bandingkan kami”

Harry Kane melawan Erling Haaland di perempat final Piala Dunia: segalanya sudah siap untuk laga antara Inggris dan Norwegia. Menjelang pertandingan besar ini, kapten Tim Nasional Inggris tersebut menyoroti kesamaan dan perbedaan antara kedua penyerang hebat tersebut. Berikut pernyataannya dalam konferensi pers





PERBANDINGAN - "Kami adalah dua pemain yang benar-benar berbeda. Saya tahu kami berdua adalah penyerang tengah, tetapi kami bermain di posisi yang berbeda: Erling luar biasa, rata-rata golnya per pertandingan sangat mengesankan, secara fisik dia seperti mesin, seekor binatang buas. Kemampuannya dalam menyelesaikan peluang berada di level tertinggi dan rekor golnya berbicara sendiri".

PERBEDAAN - "Saya menganggap diri saya sebagai tipe pemain yang berbeda. Saya suka lebih sering menguasai bola, lebih terlibat dalam permainan, tetapi saya juga bisa bergerak seperti penyerang tengah sejati. Saya tidak berpikir ada alasan untuk membandingkan kami. Saya sangat menghormatinya sebagai pemain. Tentu saja, saya berharap dia bermain biasa saja saat melawan kami, tetapi saya rasa semua orang tahu bahwa dia luar biasa."





TARGET DI DEPAN MATA - “Tujuan utama adalah memenangkan Piala Dunia, bukan Sepatu Emas. Musim ini berjalan sangat baik, tetapi tentu saja kita bisa menghadapi pemain-pemain berkualitas sangat tinggi: saya rasa inilah yang mendorong saya untuk memberikan yang terbaik.”