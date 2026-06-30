Norwegia Turun dengan Skuad Penuh Melawan Pantai Gading... Haaland dan Odegaard Masuk dalam Susunan Pemain

Ståle Solbakken, pelatih Norwegia, mengumumkan susunan timnya yang akan menghadapi Pantai Gading pada Selasa malam ini di Stadion Dallas, dalam rangkaian pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Norwegia lolos ke babak ini setelah menempati posisi kedua di Grup 9 dengan raihan 6 poin, berkat kemenangan atas Irak (4-1) dan Senegal (3-2), serta kekalahan dari Prancis (4-1).

Sedangkan Pantai Gading menempati posisi kedua di Grup 5 dengan raihan 6 poin, setelah mengalahkan Ekuador (1-0) dan Curaçao (2-0), serta kalah dari Jerman (2-1).

Pertandingan hari ini menandai kembalinya Solbakken yang kembali mengandalkan para pemain inti yang absen pada pertandingan terakhir melawan Prancis, terutama duo Erling Haaland dan Martin Ødegaard.

Pemenang dari pertandingan hari ini akan menghadapi Brasil di babak 16 besar, yang kemarin malam berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-1.

Susunan pemain Norwegia adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Orjan Niland

Barisan pertahanan: Kristoffer Ager, David Wolfe, Markus Pedersen, Torbjörn Hegim

Lini tengah: Patrick Berg—Sander Bergi—Martin Ødegaard

Lini depan: Alexander Sørloth - Erling Haaland - Antonio Nusa

Selain itu, Emery Fai, pelatih Pantai Gading, juga mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yahya Fofana

Barisan pertahanan: Jéslan Konan - Odilon Kousono - Guela Dui - Emmanuel Agbado

Lini tengah: Frank Kessié - Ibrahim Sangaré - Krist Olay

Lini depan: Ange Boni – Yan Diomande – Nicolas Pépé