Bukan hanya gol penyama kedudukan dari Jude Bellingham yang menjadi bahan perbincangan di Norwegia. Setelah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat final Piala Dunia, di negara Skandinavia itu juga banyak dibicarakan mengenai gol Torbjørn Heggem yang dianulir.

Sepuluh menit memasuki babak kedua dan saat skor 1-1, tim Norwegia mengira mereka akan unggul untuk kedua kalinya dalam pertandingan tersebut. Heggem menyundul bola ke gawang dari situasi tendangan bebas di tiang jauh.

Namun, wasit Clément Turpin dipanggil ke layar VAR dan menyimpulkan bahwa Erling Braut Haaland telah mendorong Elliot Anderson dalam proses terciptanya gol Heggem.

Turpin membatalkan gol tersebut, dan skor 1-1 tetap bertahan di papan skor di Miami. Pada babak perpanjangan waktu, Bellingham akhirnya menjadi penentu kemenangan dengan mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan Ørjan Nyland.

“Jika ini dianggap tendangan bebas dan standar penilaiannya begitu rendah, maka seharusnya banyak penalti yang diberikan ke arah sebaliknya,” keluh Andreas Schjelderup, pencetak gol 1-0, setelah pertandingan usai.

"Sungguh tidak masuk akal bahwa hal ini dinilai seperti itu dalam pertandingan sepenting ini. Benar-benar tidak masuk akal bahwa keputusan seperti ini diambil. Tentu saja kamu merasa diperlakukan tidak adil," kata Schjelderup.

Kapten Martin Ødegaard: “Tidak banyak bantuan yang bisa diharapkan dari wasit dalam pengambilan keputusan; kami tidak mendapat apa-apa. Jadi begitulah: beberapa keputusan yang tidak menguntungkan dan sedikit nasib buruk, dan pada akhirnya itu tidak cukup.”

“Memang mengecewakan, tapi ini luar biasa, ini sebuah petualangan. Apa yang kami alami benar-benar luar biasa. Kami boleh bangga pada diri sendiri.” Belum pernah sebelumnya Norwegia mencapai perempat final Piala Dunia. Terakhir kali mereka ikut serta dalam turnamen dunia ini adalah pada tahun 1998.

Media Norwegia pun yakin bahwa Haaland tidak melakukan kesalahan yang cukup serius untuk membatalkan gol Heggem. “Sungguh memalukan bahwa skor 2-1 Norwegia dicabut,” kata analis Kristoffer Løkberg dari stasiun televisi pemerintah NRK.

“Ini keputusan yang sangat buruk. Elliot Anderson menjatuhkan diri ke belakang tanpa alasan, ini lebih mirip diving daripada pelanggaran yang mengarah ke tendangan bebas terhadap Haaland.”

“Ya, itu memang dorongan,” kata rekan analis Simen Stamsø-Møller. “Tapi hal itu terjadi di mana-mana di lapangan. Di sini ada dorongan, di sana ada dorongan, di mana-mana. Wasit meniup peluit karena dia menjatuhkan diri. Tidak, hentikan omong kosong itu!”