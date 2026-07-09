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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Norwegia terkejut dengan kondisi di sana dan meninggalkan hotel setelah hanya menginap satu malam

Norway vs England
Norway
England
World Cup

Masalah menimpa tim Norwegia menjelang pertandingan perempat final melawan Inggris di Piala Dunia. Erling Haaland dan rekan-rekannya meninggalkan hotel mereka di Fort Lauderdale setelah hanya menginap satu malam karena kondisi kebersihan yang buruk dan gangguan kebisingan.

Selain itu, ada pekerjaan perbaikan jalan di dekat jalan raya yang ramai di sekitar hotel bintang lima di dekat Miami. Hal ini menjadi alasan bagi tim Norwegia untuk segera mencari lokasi lain.

Manajer tim Truls Daehli menanggapi pemindahan mendadak tersebut di media Norwegia. “Ada terlalu banyak hal di dalam dan di sekitar akomodasi yang kami harapkan bisa berbeda. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk mengambil tindakan.”

“Kami akan menghadapi pertandingan terpenting dalam sejarah kami. Kesehatan yang baik dan suasana hati yang baik sangatlah penting,” kata manajer tim tersebut merujuk pada pertandingan krusial hari Sabtu melawan Inggris di babak perempat final.

Ruang rapat yang disewa di hotel pertama ternyata tidak tersedia. FIFA segera menindaklanjuti hal tersebut, hingga memuaskan tim Norwegia. “Permintaan kami diterima dengan penuh pengertian oleh FIFA. Pindah ke hotel lain memang sedikit kacau, tapi sekarang saya hanya melihat wajah-wajah yang bahagia.”

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
England crest
England
ENG

Kabarnya, biaya tambahan untuk hotel yang lebih mahal tersebut ditanggung oleh FIFA. 

Pelatih kepala Stale Solbakken menanggapi kabar mengenai beberapa kasus sakit di skuad Norwegia. “Hanya terapis manual Thomas Ødegaard yang terkena dampaknya. Kabar itu sangat dilebih-lebihkan. Kami memiliki cukup banyak fisioterapis di tim untuk menangani hal tersebut.”

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