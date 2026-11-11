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Norwegia menanti dengan cemas kepastian apakah dua bintangnya, Erling Haaland dan Martin Odegaard, dapat tampil setelah keduanya tidak hadir dalam sesi latihan Selasa. Pelatih Staale Solbakken enggan mengungkapkan secara rinci masalah yang mereka alami saat skuad bersiap menghadapi laga-laga krusial Nations League melawan Wales dan Denmark.

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Solbakken enggan beberkan kondisi dua bintangnya

Tim nasional Norwegia dilanda serangkaian masalah kebugaran. Haaland dan Odegaard termasuk di antara banyak pemain yang tidak berlatih di lapangan pada Selasa. Ketidakhadiran mereka terjadi pada saat krusial bagi Solbakken, yang tengah mematangkan rencana untuk menghadapi Wales di Stadion Ullevaal. Meski sejumlah pemain penting absen, pelatih kepala itu enggan memberikan penjelasan medis secara terperinci.

Ketika ditanya mengapa dua pemain paling berpengaruhnya tidak mengikuti sesi latihan, Solbakken awalnya menyebut penyebabnya sebagai "hal-hal kecil". Ia kemudian sedikit menjelaskan alasan di balik sikap tertutupnya mengenai kondisi kesehatan skuad, seraya menyiratkan bahwa ia kerap dikritik karena terlalu terbuka kepada media. "Saya adalah pelatih yang paling banyak dikritik karena terlalu terbuka soal ini. Sebenarnya, itu tidak diperbolehkan. Ini hal-hal kecil, berupa beberapa cedera ringan. Namun, tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa kondisinya akan sangat baik," ujarnya, seperti dikutip Aftenposten.

Daftar pemain cedera kian panjang

Haaland dan Odegaard bukan satu-satunya pemain yang hanya menjalani latihan di dalam ruangan atau sesi pemulihan. Solbakken memastikan bahwa sebanyak enam atau tujuh pemain tidak dapat mengikuti sesi latihan penuh di pusat latihan Lillestrom. Daftar pemain yang absen mencakup sejumlah pemain inti, seperti Leo Skiri Ostigard, Antonio Nusa, Sander Berge, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen, dan Kristoffer Ajer. Panjangnya daftar pemain cedera memaksa staf pelatih mengelola kondisi skuad dengan cermat agar tidak terjadi masalah lebih lanjut.

Meski banyak pemain menepi, Solbakken tetap yakin mayoritas dari 23 pemain dalam skuadnya akan siap dimainkan pada akhir pekan. Ia memperkirakan "21 hingga 22" pemain akan bugar untuk tampil, meskipun mengakui kondisi beberapa pemain masih benar-benar diragukan. Salah satunya adalah penyerang Crystal Palace, Strand Larsen, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis pada Rabu untuk menentukan kesiapannya menghadapi Wales.

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Ketidakpastian soal kondisi pemain terakhir

Meski menyebut Strand Larsen sebagai pemain yang diragukan tampil, Solbakken sengaja tidak menjelaskan identitas pemain kedua yang masih berpacu dengan waktu untuk pulih. "Untuk yang satunya lagi, kami harus menunggu," kata sang pelatih, seraya menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Sikap tertutup ini membuat para penggemar bertanya-tanya apakah salah satu bintang Premier League mengalami masalah yang lebih serius daripada "cedera ringan" yang semula disebut sang pelatih dalam konferensi pers.

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Persiapan taktik untuk laga melawan Wales semakin rumit akibat ketidakpastian kondisi para pemain tersebut. Norwegia saat ini berada dalam posisi bersaing di grupnya, tetapi menghadapi Wales yang bermain disiplin tanpa pemain-pemain utama penggerak serangan mereka akan menjadi tantangan berat. Solbakken berharap mendapat kabar baik dari tim medis dalam 48 jam ke depan agar dapat menurunkan susunan pemain terkuatnya di Oslo sebelum tim bertandang ke Kopenhagen untuk menghadapi Denmark.

Dilema penjaga gawang

Selain masalah cedera pemain non-kiper, Norwegia juga menghadapi persaingan yang belum terselesaikan untuk posisi penjaga gawang utama. Persaingan antara Orjan Nyland dan Egil Selvik menjadi salah satu topik utama dalam beberapa pemusatan latihan terakhir, dan Solbakken masih enggan mengungkap siapa yang akan menjadi starter pada Sabtu. Ia memastikan bahwa rencana sudah disiapkan, tetapi keputusan akhir belum disampaikan kepada para pemain yang bersangkutan ataupun publik.

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Ketika ditanya apakah ia sudah memberi tahu para penjaga gawang mengenai pilihannya, Solbakken menjawab singkat, "belum," seraya menambahkan bahwa ia belum berbicara kepada siapa pun soal keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan itu tetap menjadi urusan pribadi antara dirinya, para penjaga gawang, dan pelatih Frode Grodas. "Bisa saja mereka tahu lebih banyak daripada kalian," ujarnya berseloroh.