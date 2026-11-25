Cara menonton Gent vs FK Crvena Zvezda dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Planet Group Arena

Gent menjamu Crvena Zvezda di Planet Group Arena, Ghent, dalam pertandingan Conference League. Kedua klub berupaya memperbaiki posisi mereka di fase liga.

Tim asal Belgia itu berada di peringkat ke-18 dan membutuhkan hasil positif agar terhindar dari masalah. Tim asuhan Rik De Mil kalah 1-0 dari SK Beveren di liga pada 22 November, sebuah kemunduran setelah mereka mengalahkan Kortrijk 1-0 pada awal bulan.

Gent belakangan kesulitan mencetak gol di kompetisi Eropa. Pada laga Eropa terakhir mereka, Gent bermain imbang 0-0 melawan KuPS.

Crvena Zvezda berada di peringkat ke-15 pada klasemen yang sama dan datang dengan performa yang jauh lebih baik di kompetisi domestik. Tim asuhan Albert Riera mengalahkan FK Radnik Surdulica 2-0 di Super Liga pada 21 November dan memenangi kelima pertandingan terakhir mereka.

Klub asal Serbia itu juga mengalahkan Inter Club d'Escaldes 2-1 di kompetisi ini pada 5 November. Rangkaian hasil tersebut memberi mereka keunggulan momentum yang jelas menjelang lawatan ke Belgia.

Kedua klub pernah bertemu di kompetisi Eropa, dengan Crvena Zvezda memenangi kedua pertandingan Liga Europa mereka pada 2020. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti laga ini.

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