Klub Barcelona mengumumkan bahwa proses pendaftaran kiper Spanyol miliknya, Joan Garcia, telah rampung secara resmi di Liga Spanyol, sehingga penjaga gawang berusia 25 tahun itu memulai musim baru dengan nomor punggung 1, sebuah langkah yang membawa makna jelas tentang posisinya dalam perhitungan tim pelatih serta rencana klub untuk musim mendatang.

Menurut surat kabar Katalan "Sport", pendaftaran Garcia musim ini berlangsung sangat awal dibandingkan musim lalu, ketika klub terpaksa merampungkan proses pendaftarannya pada detik-detik terakhir sebelum menghadapi Real Mallorca pada pekan pembuka, laga yang menyaksikan penampilan resmi pertamanya dengan kostum tim setelah memanfaatkan cedera Marc-Andre ter Stegen di bagian bawah punggung, yang saat itu memenuhi syarat cedera jangka panjang sebagaimana tercantum dalam regulasi Liga Spanyol.

Dengan demikian, Garcia memperoleh nomor punggung yang selama beberapa tahun terakhir dikenakan ter Stegen, sebelum kiper asal Jerman itu pindah ke Ajax dengan status pinjaman, sebuah pertanda yang mencerminkan kepercayaan yang diberikan Barcelona kepada kiper Spanyol tersebut, yang bersiap menjalani musim baru di tengah ekspektasi yang kian meningkat mengenai perannya bersama tim.

Di sisi lain, kiper asal Polandia Wojciech Szczesny akan tampil dengan nomor punggung 13, setelah nomor tersebut dikenakan Garcia musim lalu, sementara Szczesny beralih dari nomor 25 yang ia kenakan sejak kedatangannya ke Barcelona, sebuah perubahan yang mencerminkan penataan ulang nomor para penjaga gawang seiring dimulainya babak baru di dalam tim Katalan itu.

Kepastian pendaftaran Garcia ini hadir 12 hari sebelum laga pembuka Barcelona di Liga Spanyol, ketika mereka bertandang ke markas Elche di Stadion Martinez Valero pada Minggu, 23 Agustus, di tengah program persiapan tim yang berbeda akibat keikutsertaan 10 pemainnya di semifinal Piala Dunia.

Pada saat yang sama, Barcelona bersiap mengumumkan sisa nomor punggung para pemainnya untuk musim baru, dan daftar tersebut diperkirakan akan mencakup para pendatang baru, dengan yang terdepan di antaranya Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Jhon Bisso, di samping para pemain yang kembali dari masa peminjaman, seperti Hector Fort.