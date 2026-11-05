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Karim Benzema membela Vinicius Jr setelah pemain asal Brasil itu kembali tampil kurang memuaskan bersama Real Madrid. Penyerang legendaris Prancis tersebut menyampaikan dukungan secara terbuka kepada mantan rekan setimnya lewat media sosial di tengah masa yang sangat sulit di ibu kota Spanyol.

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Benzema dukung mantan anak didiknya

Di tengah meningkatnya sorotan dan tekanan dari media Spanyol, Vinicius mendapat dukungan kuat dari mantan rekan duetnya di lini depan, Benzema. Penyerang asal Prancis itu membagikan unggahan yang menyentuh di media sosial untuk menyemangati sahabatnya. Benzema mengunggah foto mereka berdua saat masih bersama di Santiago Bernabeu, disertai keterangan singkat namun tegas: “Nomor 1 selamanya.” Pesannya jelas: bagi Benzema, Vinicius tetap berada di puncak sepakbola.

Dukungan terbuka Benzema datang pada saat yang penting bagi Vinicius, setelah satu lagi malam yang mengecewakan dan belum menunjukkan tanda-tanda ia kembali ke performa terbaiknya. Pemain asal Brasil itu kembali tampil di bawah standar saat menguasai bola. Ia tak sekali pun berhasil melewati pemain yang menjaganya lewat dribel dalam kemenangan tandang yang diraih Real Madrid dengan susah payah atas AEK Athens. Vinicius akan menjalani pertandingan terakhir dari skorsingnya di kompetisi domestik saat melawan Valencia akhir pekan ini, sebelum jeda internasional. Larangan bermain selama empat pertandingan itu dijatuhkan setelah ia menerima kartu merah karena menarik rambut Nathan Saliba saat menghadapi Villarreal pada 10 Oktober.

Mengenang duet legendaris

Hubungan keduanya lebih dari sekadar kerja sama taktis; selama beberapa musim, mereka menjadi penggerak utama serangan Real Madrid. Pada musim bersejarah 2021-22, ketika Madrid meraih gelar La Liga ke-35, keduanya menunjukkan kerja sama yang jarang terlihat di era modern. Analisis statistik menunjukkan bahwa mereka terlibat langsung dalam 60 dari 73 gol liga klub tersebut pada tahun itu, atau sekitar empat dari setiap lima gol yang dicetak tim dalam perjalanan meraih gelar domestik.

Benzema menjadi penyelesai serangan yang tajam, mencetak 26 gol untuk meraih Trofi Pichichi dan kemudian Ballon d'Or, tetapi ia selalu sigap mengakui kontribusi rekan duetnya yang lebih muda. Vinicius menyumbangkan kecepatan, dribel yang sulit ditebak, serta umpan silang penting dari sayap kiri yang membantu penyerang Prancis itu tampil gemilang di kotak penalti. Bersama-sama, mereka menjadi sosok kunci di balik gelar Champions League ke-14 klub tersebut, dengan peran penting dalam serangkaian kebangkitan luar biasa yang mewarnai kiprah Madrid di kompetisi Eropa musim itu.

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Sang mentor dan murid

Hubungan mereka awalnya dibangun melalui bimbingan Benzema, yang mengayomi pemain muda asal Brasil itu tak lama setelah ia tiba dari Flamengo sebagai remaja. Penyerang Prancis itu dikenal menuntut banyak dari Vinicius. Ia pernah tertangkap kamera meminta rekan-rekan setimnya untuk tidak mengoper bola kepada pemain muda tersebut, tetapi sikap keras yang dilandasi kepedulian itu pada akhirnya membantu membentuknya menjadi pemain kelas dunia. Benzema kemudian berbicara terus terang tentang hubungan mereka pada 2021: “Saya percaya kepada Vinicius. Saya sering berbicara dengannya. Saya berbicara agak tegas kepadanya karena saya tahu dia bisa memberikan lebih.”

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Penyerang legendaris bernomor punggung sembilan itu selalu yakin akan potensi sang pemain sayap. Ia pernah menggambarkannya dengan berkata: “Dia fenomenal ketika dia mau.” Vinicius pun tak pernah ragu mengakui besarnya jasa penyerang veteran itu, dan kerap menyebut Benzema sebagai sosok utama yang membantunya menjadi lebih matang sebagai pesepakbola profesional. Pemain asal Brasil itu sebelumnya mengatakan bahwa Benzema mengajarinya mengambil keputusan yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan, mengubahnya dari pemain dengan kemampuan dribel yang belum terasah menjadi pencetak gol yang mampu menentukan hasil pertandingan.

Setelah kebersamaan di Bernabeu berakhir

Kepergian Benzema ke Timur Tengah pada 2023 mengakhiri kebersamaan mereka di lapangan, tetapi ikatan emosional keduanya jelas tetap kuat meski terpisah jarak.

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Kesulitan yang kini dialami Vinicius merupakan bagian dari penurunan performa yang jauh lebih luas pada musim ini. Penyerang asal Brasil itu tampil jauh dari level yang biasa ia tunjukkan, dengan hanya mencetak satu gol dalam 12 penampilan di semua kompetisi. Jumlah itu merupakan penurunan tajam bagi pemain yang terbiasa memimpin lini serang Real Madrid.