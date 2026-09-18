Seperti dilaporkan edisi terbaru podcast Bild 'Bayern Insider', Marc-Andre ter Stegen akan menjadi nomor satu untuk laga-laga internasional mendatang di Nations League.

Pada laga pembuka melawan Belanda Kamis depan, kiper Ajax Amsterdam berusia 34 tahun itu dijadwalkan tampil di starting XI dan untuk seterusnya pun peluangnya untuk menempati posisi inti tampaknya cukup besar.

"Saya mendengar bahwa sudah ada ranking internal untuk kiper," jelas jurnalis Bild Christian Falk. Di belakang ter Stegen, Jonas Urbig dari Bayern Munich disebut diproyeksikan sebagai nomor dua, sementara Alexander Nübel (Besiktas) untuk sementara menjadi nomor tiga internal.

"Saya rasa, Jürgen Klopp sedikit banyak membuat pilihan itu dengan visi ke depan. Jika Manuel Neuer berhenti musim panas depan, dan itu yang diperkirakan, maka Jonas Urbig akan menjadi nomor satu di bawah mistar Bayern. Dan sebagai nomor satu FC Bayern, Anda juga akan sangat menjadi sorotan di tim nasional dan punya peluang untuk benar-benar bersaing memperebutkan tempat kiper di Piala Eropa. Saya rasa, akan ada duel di sana," lanjut Falk.

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Siapa yang akan menjadi starter di bawah mistar Jerman di Nations League?

Klopp sudah mengisyaratkan dalam konferensi pers Kamis lalu bahwa ia untuk sementara merencanakan ter Stegen yang berpengalaman sebagai kiper utama, yang pada masa lalu berulang kali harus absen karena cedera.

Di belakangnya, pelatih tim nasional yang baru itu tampaknya ingin membangun Urbig agar dalam jangka panjang bisa diproyeksikan sebagai nomor satu di bawah mistar Jerman. Pemain berusia 23 tahun itu bermain untuk Bayern Munich sejak musim lalu, di mana ia berfungsi sebagai pelapis Manuel Neuer, tetapi pada saat yang sama juga rutin mendapatkan menit bermain.

Selain ter Stegen, Urbig, dan Nübel, Klopp juga memanggil Noah Atubolu dari Frankfurt dan Finn Dahmen dari Augsburg ke dalam skuad untuk laga-laga Nations League. Namun, kesempatan tampil bagi keduanya baru paling cepat terbuka pada pertandingan ketiga melawan Serbia serta leg kedua kontra Yunani.