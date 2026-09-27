Dalam wawancara dengan Bild pelatih Augsburg Manuel Baum menjelaskan bahwa ia tidak ingin menghalangi kiper timnya apabila benar ada minat dari juara rekor Jerman itu terkait kepindahan.

"Kalau seseorang termasuk yang terbaik di Bundesliga, maka dia tentu menjadi pembahasan di tim-tim terbaik Bundesliga. Di Augsburg, ini juga menjadi bagian dari filosofi bahwa terkadang kami membiarkan pemain pergi yang mungkin tampil di atas rata-rata," kata Baum, yang hanya memiliki kata-kata pujian untuk Dahmen.

Kiper berusia 28 tahun itu "dari segi performa saat ini termasuk penjaga gawang top Bundesliga", sehingga kabar ketertarikan Bayern itu tidak mengejutkannya. "Kami punya beberapa pemain di skuad yang benar-benar memancing minat," jelas Baum dan menegaskan soal masa depan Dahmen di FCA: "Kami membicarakannya secara internal. Jelas ada pembicaraan dengan Finn."

Dalam podcast Bild 'Bayern Insider', baru-baru ini dilaporkan bahwa Dahmen masuk dalam pembahasan sebagai nomor dua di FC Bayern. Kiper utama saat ini Manuel Neuer dan nomor 3 saat ini Sven Ulreich masing-masing bisa mengakhiri karier mereka musim panas mendatang, kontrak keduanya berakhir pada 2027.

Penerus Neuer di bawah mistar Bayern, sebagaimana diketahui, adalah Jonas Urbig, yang terus dipersiapkan ke arah itu dan sudah dua kali dimainkan pada musim ini. Menurut 'Bayern Insider', Dahmen cukup memenuhi profil yang dibayangkan juara rekor Jerman itu untuk peran sebagai pelapis Urbig di masa depan.

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Dari klub mana Finn Dahmen pindah ke FC Augsburg?

Pemain 28 tahun itu, yang dinominasikan pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp untuk laga-laga internasional pertamanya dan karena itu saat ini menjadi bagian dari tim DFB, masih bisa menampilkan level terbaiknya untuk waktu yang lama, sudah memiliki banyak pengalaman dengan 101 pertandingan Bundesliga, dan musim panas mendatang mungkin tersedia secara bebas transfer karena kontraknya di Augsburg berakhir pada 2027.

FCA merekrut Dahmen dari Mainz 05 pada 2023, dan sejak itu pria kelahiran Wiesbaden tersebut nyaris tanpa jeda menjadi nomor 1 yang jelas serta perlahan merekomendasikan dirinya untuk tim nasional. Sejak September 2025, Dahmen rutin menjadi bagian dari tim DFB, tetapi ia masih menunggu penampilan internasional pertamanya.

Menurut 'Bayern Insider', sejauh ini belum ada pembicaraan antara Bayern dan Dahmen, FCB hanya membahas pemain Augsburg itu secara internal. Bagaimanapun, bagi Dahmen bukan hal yang mustahil untuk menukar status sebagai nomor 1 yang jelas di FCA dengan masa depan di Bayern.