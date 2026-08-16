Nominasi Trio Real Madrid untuk Penghargaan Golden Boy

Tiga pemain Real Madrid masuk dalam daftar nominasi penghargaan Golden Boy 2026, yang setiap tahun diberikan oleh surat kabar Italia "Tuttosport" kepada pemain muda terbaik di liga-liga Eropa.

Daftar nominasi tersebut mencakup para pemain Los Blancos: pemain asal Pantai Gading Yan Diomande, pemain Brasil Endrick, dan pemain Spanyol Thiago Pitarch. Hal itu diungkapkan klub ibu kota Spanyol melalui situs resmi mereka.

Untuk penghargaan 2026, disyaratkan bahwa pemain harus lahir setelah 1 Januari 2006, dan terdaftar di salah satu dari 25 liga terkuat di Eropa.

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Daftar tersebut juga memuat nama-nama menonjol lainnya, seperti Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery, Pau Cubarsi, Ayyoub Bouaddi, Estevao, Lennart Karl, Ethan Nwaneri, dan Franco Mastantuono.

Jumlah nominasi dalam daftar awal mencapai 100 pemain, di mana "Tuttosport" akan memperbarui peringkat setiap bulan, sebelum kemudian menyusutkan daftar menjadi 20 pemain yang bersaing memperebutkan penghargaan akhir.

Pemenang ditentukan melalui panel yang terdiri dari 50 jurnalis, dari media-media Eropa paling terkemuka.

Pemain Prancis Desire Doue, bintang Paris Saint-Germain, menyandang gelar Golden Boy terakhir, setelah memenangi penghargaan 2025 dengan unggul selisih besar atas pemain Turki Arda Guler, pemain Real Madrid, yang finis di posisi kedua.



