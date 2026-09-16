Ketika Jürgen Klopp diperkenalkan kepada publik beberapa pekan lalu sebagai pelatih timnas Jerman yang baru, ia tak lelah menegaskan dalam konferensi pers perdananya bahwa semua kartu akan dikocok ulang sepenuhnya di bawah kepemimpinannya. Hanya segelintir pemain yang bisa merasa aman dengan tempat mereka di tim DFB, sementara selebihnya performa, kondisi, dan tentu saja etos kerja akan menentukan siapa yang akan mendapat undangan untuk pemusatan latihan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Klopp mengungkapkan bahwa ada total 57 nama pemain dalam daftar imajinernya yang ia pertimbangkan untuk laga-laga pertamanya sebagai pelatih baru tim nasional Jerman. Pelatih 59 tahun itu memang secara tegas tidak membicarakan nama, tetapi saat itu sudah bisa diperkirakan bahwa Klopp memiliki sosok-sosok dalam catatannya yang sejauh ini sama sekali belum punya keterkaitan dengan tim DFB. Bagaimanapun, aib dari tiga turnamen Piala Dunia yang gagal secara beruntun sedianya ingin segera disingkirkan dengan awal baru yang menghadirkan wajah-wajah baru.

Salah satu wajah baru di tim nasional itu kini bisa jadi adalah Felix Keidel. Pada Selasa larut malam, harian Bild pertama kali melaporkan bahwa pemain 23 tahun dari SV Elversberg itu telah menerima undangan dari pelatih timnas, dan sehari kemudian kicker turut menguatkan laporan tersebut dengan informasi mereka sendiri. Nominasi Keidel tak ubahnya sebuah kejutan besar. Maklum, ia baru mencatatkan tiga penampilan di kasta tertinggi Jerman dan karena itu nyaris belum memiliki pengalaman di level paling tinggi.

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Di klub mana saja Felix Keidel bermain dalam kariernya?

Di FC Ingolstadt, tempat karier sepak bolanya dimulai pada 2012 di level junior A, Keidel menapaki seluruh tim kelompok umur hingga mendapat promosi ke tim profesional pada musim panas 2022. Setelah itu ia bermain selama tiga tahun untuk klub dari kota otomotif tersebut, dengan dirinya sudah mampu mengunci status starter di tim utama pada musim pertamanya saat baru berusia 20 tahun, dan mencatatkan 37 penampilan di 3. Liga (satu gol, empat assist).

Pada 2025, akhirnya ia melangkah naik satu tingkat liga ke SVE, yang tengah berada dalam masa perubahan setelah nyaris gagal promosi melawan 1. FC Heidenheim, dan menebusnya dari kontraknya di Ingolstadt dengan biaya transfer yang ramping, hanya 400.000 euro. Lagi-lagi ia nyaris tak membutuhkan masa adaptasi, langsung menjadi pemain inti di tim asuhan pelatih Vincent Wagner (25 penampilan, 13 di antaranya sebagai starter) dan berperan besar dalam keberhasilan klub asal Saarland itu merayakan promosi sensasional ke Bundesliga pada akhir musim.

Artinya, perjalanan Keidel dari kasta ketiga hingga ke puncak hanya memakan waktu sedikit lebih dari dua tahun. Tiga penampilan di Bundesliga melawan Leverkusen, Gladbach, dan terakhir Bayern (satu gol) serta satu laga DFB-Pokal melawan MSV Duisburg (dua assist) rupanya sudah cukup untuk meyakinkan Klopp akan kualitasnya dan memberinya peluang di tim nasional.

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Apakah Felix Keidel akan menyelesaikan masalah besar di tim DFB?

Apakah pemain 23 tahun itu sudah langsung memiliki level yang dibutuhkan untuk memainkan peran penting di tim DFB sejak awal, masih harus dilihat. Yang terutama akan dihargai pelatih timnas dari diri Keidel adalah versatilitasnya yang luar biasa, sehingga ia bisa dimainkan tanpa masalah di beberapa posisi sekaligus dalam tim nasional.

Selama waktunya di Ingolstadt misalnya, nyaris tak ada peran di lapangan yang tidak pernah dijalani Keidel. Sosok yang paling besar mendorong perkembangannya, pelatih FCI Sabrina Wittmann, memainkannya baik di kedua posisi bek sayap - posisi aslinya sebenarnya adalah di sisi kanan lini belakang berempat - maupun di lini tengah sentral dan bahkan di lini tengah ofensif sebagai pengatur permainan serta pemain half-space yang sedikit lebih melebar.

Setelah transfernya ke Elversberg, perannya kemudian menjadi sedikit lebih defensif. Sementara pada musim promosi ia terutama bermain sebagai bek kanan, pelatih SVE Wagner kini tampaknya mulai menyukai memainkan dirinya di lini tengah defensif di samping Lukasz Poreba.

Klopp dan tim DFB tampaknya terutama memantau Keidel sebagai bek kanan, posisi yang sejak pensiunnya Philipp Lahm dan dipindahkannya Joshua Kimmich ke area tengah tidak lagi benar-benar memiliki pemain yang mampu meyakinkan. Pendahulu Klopp, Hansi Flick dan Julian Nagelsmann, sudah mencoba banyak variasi, tetapi tak ada satu pun yang benar-benar berhasil. Dari duo Leipzig Benjamin Henrichs dan Ridle Baku hingga Josha Vagnoman dari Stuttgart, sampai pemulangan Kimmich ke posisi itu pada Piala Dunia 2026, sebagian besar langkah tersebut sudah kembali disingkirkan setelah fase uji coba yang singkat.

Karena itu, sepak bola Jerman masih terus mencari opsi berkualitas tinggi dan terutama jangka panjang untuk posisi bek kanan dalam lini belakang berempat. Bisa jadi, justru Keidel yang tanpa nama besar itulah solusi dari masalah tersebut.