



Pada akhirnya memang belum cukup untuk menjadi rekor transfer mutlak bagi pemain U-19 dari atau ke Bundesliga, tetapi Bayer Leverkusen jelas telah melakukan bisnis yang sangat bagus dengan Kerim Alajbegovic.

Dengan nilai transfer minimal 30 juta euro (plus biaya dua juta euro dan potensi bonus hingga lima juta euro), klub Bundesliga itu memindahkan peserta Piala Dunia asal Bosnia berusia 18 tahun itu (empat pertandingan, satu gol) ke Juventus di Serie A. Sejauh ini, sangat menguntungkan.

Setidaknya, Alajbegovic kini menjadi pemain di bawah 19 tahun termahal yang pernah ditransfer keluar dari Bundesliga (pemain U-19 termahal yang datang ke Bundesliga tetap Renato Sanches, yang dibeli Bayern Munchen dari Benfica pada 2016 seharga 35 juta euro).

Yang membuat semuanya semakin luar biasa: Alajbegovic belum pernah memainkan satu pun laga kompetitif untuk Bayer Leverkusen - pada musim panas lalu Leverkusen bahkan sempat menjual winger kiri itu seharga dua juta euro kepada Red Bull Salzburg di Austria. Namun, Leverkusen mengamankan opsi pembelian kembali senilai delapan juta euro.

Opsi itu diaktifkan klub pabrikan tersebut setelah Alajbegovic mampu tampil meyakinkan di Salzburg usai mengalami kesulitan awal (44 pertandingan di semua kompetisi, 13 gol, empat assist) - untuk kemudian memindahkan Alajbegovic, yang tumbuh besar di akademi 1. FC Köln dan Leverkusen, ke Italia.

Siapa lagi yang mengajukan tawaran untuk Kerim Alajbegovic?

Juventus ternyata bahkan bukan pihak yang mengajukan tawaran paling menguntungkan. Tawaran itu disebut datang dari Chelsea, yang bahkan mengajukan 40 juta euro untuk winger kiri dengan teknik tembakan impresif tersebut. Namun, karena Juve kabarnya langsung menjanjikan tempat di starting XI, sang pemain memilih Italia dan menolak Premier League serta mantan pelatih Leverkusen, Xabi Alonso.





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Mengapa Leverkusen tidak mempertahankan Kerim Alajbegovic?

Namun pertanyaannya tetap, mengapa Leverkusen menjual pemain ofensif itu sama sekali jika mereka begitu yakin dengan kualitasnya? “Kerim setelah waktunya bersama kami di level junior, baru-baru ini kembali membuat langkah besar di Salzburg. Pada saat yang sama, kami harus menilai secara realistis bahwa persaingan di skuad kami, terutama di posisi favoritnya, sangat besar. Dengan latar belakang itu dan dengan melihat keseluruhan paket transfer, kami menyetujui kepindahannya ke Italia,” kata direktur olahraga Simon Rolfes.

Memang benar, Alajbegovic, yang juga bisa bermain di sayap kanan dan gelandang serang, antara lain harus bersaing di Bayern dengan rekrutan baru Afonso Bastardo Moreira (dari Olympique Lyon seharga 29,5 juta euro) atau Eliesse Ben-Seghir (21). Gelandang Malik Tillman dan Ibrahim Maza juga akan menjadi pesaing.



