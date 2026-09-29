Apakah Slaven Bilic sudah mendapatkan kesan yang sama? "Dia tidak akan pernah puas duduk di bangku cadangan," kata rekan sesama pelatihnya, Christian Ilzer, beberapa bulan lalu tentang Andrej Kramaric, yang di TSG Hoffenheim musim lalu sedikit kehilangan statusnya sebagai starter yang benar-benar tak tergoyahkan.

Bilic, yang merayakan kembalinya dia sebagai pelatih tim nasional Kroasia setelah 14 tahun dengan kemenangan tandang 2-1 di Republik Ceko, bagaimanapun juga membiarkan Kramaric duduk di bangku cadangan selama 90 menit di Praha. Hal itu belum pernah dialami pencetak gol terbanyak ketiga tim nasional itu pada musim ini, tetapi di Hoffenheim pun Kramaric menjalani start yang, secara statistik murni, terbilang mengejutkan lemah.

Dia baru bermain selama 68 menit dalam enam pertandingan kompetitif sejauh ini. Ilzer belum sekalipun memasangnya di susunan pemain awal. Musim lalu, ketika Hoffenheim finis di posisi kelima setelah musim yang kuat, Kramaric masih 28 kali menjadi bagian dari starting XI dan kembali mencatatkan angka impresif seperti biasa: 15 gol dan delapan assist dalam 36 pertandingan dibukukan pencetak gol terbanyak sepanjang masa TSG itu (158 gol dalam 366 pertandingan), yang sudah berada di Kraichgau sejak 2016 dan kini telah berusia 35 tahun.

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Situasi Andrej Kramaric di Hoffenheim mengingatkan pada fase di bawah Julian Nagelsmann

Baru sekali Kramaric harus menghadapi penurunan seperti ini selama waktunya di Jerman. Itu sudah sangat lama berlalu. Tepatnya pada paruh pertama musim 2017/18, ketika Julian Nagelsmann berada di pinggir lapangan Hoffenheim. Seperti sekarang, Kramaric saat itu lima kali beruntun duduk di bangku cadangan, tetapi sebagai pemain pengganti dia mendapat waktu bermain lebih banyak dibanding belakangan ini di bawah Ilzer.

Ada dua alasan mengapa demikian. Pertama, Kramaric bermain di Piala Dunia, di mana dia diizinkan tampil tiga kali dalam empat pertandingan hingga tersingkir di babak 32 besar, tetapi setiap kali masuk dari bangku cadangan. Lima hari setelah kalah KO dari Portugal, Kramaric menjalani operasi selangkangan dan karena itu terlambat jauh kembali berlatih bersama TSG. Jelas bahwa dia belum mampu mengejar ketertinggalan itu.

Selain itu, skuad Hoffenheim juga melebar secara signifikan seiring beban tambahan karena keikutsertaan di Liga Europa. Memang mereka kehilangan winger Bazoumana Toure (ke Newcastle United dengan nilai sekitar €50 juta) dan melepas gelandang veteran Grischa Prömel secara gratis ke VfB Stuttgart, tetapi pada saat yang sama mereka mengeluarkan €66 juta untuk enam pemain baru.

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Siapa saja pesaing Andrej Kramaric di TSG Hoffenheim?

Yang paling menonjol, pemain yang kembali dan pemain baru tim nasional Bambase Conte serta Adam Daghim yang didatangkan dari Salzburg sejauh ini jelas unggul di sektor sayap. Di lini serang, Kramaric juga bersaing dengan Adam Hlozek yang kembali menanjak, serta Tim Lemperle dan Max Moerstedt yang sangat menonjol dalam hal mobilitas. Fisnik Asllani juga belakangan kembali menjadi opsi pergantian bagi Ilzer setelah transfernya ke RB Leipzig batal.

Meski begitu, pelatih asal Austria itu tentu cukup cerdas untuk tidak terus-menerus menyingkirkan Kramaric. Lagi pula, pemain Kroasia itu adalah "seorang profesional top yang tanpa lelah mengasah kemampuannya secara detail", seperti yang dikatakan Ilzer pada Desember lalu ketika Kramaric memainkan pertandingan Bundesliga ke-300-nya melawan HSV. "Dia adalah teladan bagi kita semua, bagi seluruh tim," puji Ilzer, yang juga menyebut Kramaric sebagai "tipe pemenang yang ekstrem" dan "bagian penting dari tim ini". Bukan tanpa alasan Hoffenheim baru memperpanjang kontraknya pada awal Mei hingga 2028.

Karena itu, jika pintu segera terbuka lagi bagi Kramaric yang sebentar lagi akan lebih bugar, hal tersebut tidak akan mengejutkan. Terlebih lagi, bukan berarti para pesaingnya di depan gawang sejauh ini membuatnya gentar. Memang Hoffenheim mencetak tujuh gol dalam empat pertandingan liga, tetapi angka itu dilampaui 10 klub lain. Di sisi lain, mereka juga hanya berada di posisi kelima dari bawah dalam efektivitas penyelesaian peluang, sama seperti di klasemen.

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Pekan-pekan sibuk Hoffenheim bisa menguntungkan Andrej Kramaric

Argumen lain untuk lebih sering memainkan Kramaric kemungkinan adalah dimulainya jadwal pertandingan yang padat. Dalam tiga pekan setelah jeda internasional saat ini, klub Kraichgau itu akan menghadapi tujuh laga kompetitif. Jika hasilnya tetap seret seperti sekarang, Ilzer nyaris dipaksa untuk memainkan idola publik yang berpengalaman itu.

Sementara itu, bagaimana Bilic akan memperlakukan Kramaric dalam tiga pertandingan Nations League yang masih tersisa (dua kali melawan Spanyol dan di kandang melawan Inggris), adalah perkara lain. Saat dia berhenti pada 2012 setelah hampir enam tahun dan 65 pertandingan sebagai pelatih tim nasional, debut Kramaric untuk Kroasia masih lebih dari dua tahun lagi.

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Apakah Andrej Kramaric masih bisa menjadi pencetak gol terbanyak Kroasia?

Fakta bahwa dia tetap memanggilnya meski menit bermainnya minim di Jerman menjadi nilai plus bagi sang penyerang, yang dengan 119 caps menempati peringkat keempat di tim nasional di belakang Luka Modric (203), Ivan Perisic (159), dan Darijo Srna (134). Mengejar Srna dan Perisic, yang berada di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak dengan selisih tiga gol lebih banyak (39 gol), semestinya cukup menjadi motivasi bagi Kramaric. Bahkan 45 gol milik legenda Davor Suker pun tidak terpaut sangat jauh.

Namun pertama-tama, Kramaric yang saat ini masih tanpa gol harus keluar dari krisis kecil yang sedang dia alami belakangan ini. Jika dia merespons statusnya sebagai penghangat bangku cadangan seperti saat di bawah Nagelsmann dulu, maka di Hoffenheim jelas tidak akan ada yang keberatan: Dengan 11 gol di paruh kedua musim, Kramaric menjadi tak tergantikan dan memberi kontribusi besar atas posisi ketiga yang mengantar ke Liga Champions.

Andrej Kramaric: Data performa di TSG Hoffenheim

Pertandingan kompetitif Gol Assist 366 158 74



