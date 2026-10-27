"Noda kekalahan tak akan terhapus": Argentina mengejek Kane soal penobatan Ballon d'Or

Hasil perlombaan Ballon d'Or 2026 memicu reaksi beragam di media internasional, setelah pemain Inggris Harry Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut. Namun, pers Argentina menolak mengakui keunggulan penyerang Bayern Munich itu, tetap bersikukuh menganggap Lionel Messi sebagai yang terbaik di dunia, meski ia hanya menempati peringkat kelima dalam klasemen akhir.

Surat kabar Argentina "Olé" memilih judul satiris di sampulnya, yang terbit pagi ini, Selasa, berbunyi: "Aunkane ganes o pierdas", sebuah permainan kata dengan nama Kane, untuk menegaskan bahwa Messi akan tetap, di mata orang Argentina, pemilik posisi tertinggi, apa pun hasil pemungutan suaranya.

Surat kabar itu menulis: "Messi selalu yang terbaik bagi kami, bahkan jika orang-orang Eropa memilih pemain Bayern Munich dan memberikan legenda terhebat dalam sejarah posisi kelima yang biasa-biasa saja".

Pers Argentina tidak hanya meragukan hasil pemungutan suara, tetapi juga mengungkit kembali pertemuan kedua tim di semifinal Piala Dunia lalu, ketika Argentina mengungguli Inggris, menganggap bahwa kekalahan itu akan tetap menjadi noda hitam dalam perjalanan karier Kane.

Surat kabar itu menyatakan: "Sesungguhnya cap kekalahan di hadapan Messi dan Argentina di semifinal tidak akan pernah terhapus. Meski demikian, Leo Messi akan tetap menjadi yang terbaik bagi kami, dan Piala Dunia telah membuktikan hal itu sekali lagi".

Kane mengakhiri perlombaan Ballon d'Or 2026 di posisi pertama, unggul atas pemain Prancis Kylian Mbappe yang menempati posisi kedua, dan pemain Spanyol Lamine Yamal di posisi ketiga, sementara Rodri berada di posisi keempat, dan Messi menempati posisi kelima.