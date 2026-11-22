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Penyerang Leeds United Noah Okafor mengungkap beratnya perjuangan memulihkan kondisi fisik setelah tampil menentukan dalam kemenangan atas Chelsea. Pemain internasional Swiss itu menjadi motor kemenangan telak 4-1 di Stamford Bridge, membuktikan kemampuannya setelah sempat mengalami masa sulit akibat cedera.

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Mengatasi kendala cedera di Elland Road

Okafor berbicara terus terang tentang perjuangannya memulihkan kondisi fisik sebelum tampil gemilang dalam kemenangan telak Leeds atas Chelsea . Pemain sayap berusia 26 tahun itu merupakan bagian penting dari lini serang Leeds, tetapi upayanya untuk kembali masuk susunan pemain utama terhambat masalah otot adduktor yang tak kunjung pulih. Masalah itu sempat mengancam partisipasinya dalam lawatan ke London Barat. Kerja kerasnya berbuah manis ketika ia membantu Leeds meraih kemenangan pertama di Stamford Bridge sejak 1999.

Berbicara tentang proses pemulihannya, sang penyerang menyoroti intensitas rehabilitasi yang dijalaninya selama sebulan terakhir. "Dalam dua atau tiga pekan terakhir, saya sedikit bermasalah dengan otot adduktor dan saya bekerja sangat keras," ungkap Okafor, seperti dikutip The Yorkshire Post. Pemain sayap itu juga memuji dukungan di klub yang membantunya cepat kembali bermain. "Staf medis juga patut mendapat pujian besar. Mereka membantu saya kembali secepat mungkin. Saya mendapat kepercayaan penuh dari manajer, dari seluruh tim, dari semua pemain. Mereka tahu kemampuan saya," tambahnya.

Leeds hancurkan Chelsea di Stamford Bridge

Penampilan Okafor langsung berdampak besar bagi Chelsea asuhan Xabi Alonso. Ia mencetak gol pertamanya dengan penyelesaian terukur melewati Emiliano Martinez ke sudut bawah gawang, lalu menyambut umpan Ethan Ampadu untuk mencetak gol keduanya. Dua gol tersebut, ditambah penalti Dominic Calvert-Lewin dan gol Brenden Aaronson menjelang akhir laga, membuat tuan rumah menjalani sore yang menyedihkan.

Pemain asal Swiss itu yakin performanya saat ini merupakan hasil langsung dari kepercayaan yang diberikan staf pelatih Leeds dan rekan-rekan setimnya. "Saya berusaha membantu mereka dengan intensitas penuh, dengan kemampuan saya, dengan permainan saya, cara saya melewati lawan dan mencetak gol. Dengan begitu, saya bisa membantu tim. Dan ya, ketika saya percaya diri, saya bisa tampil baik. Saya senang dengan gol-gol saya dan bisa membantu tim lewat gol-gol itu," kata Okafor.

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Leeds kembali tajam di depan gawang

Kemenangan di London menandai kebangkitan penting bagi Leeds, yang kesulitan mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebelum menang tipis atas Tottenham Hotspur menjelang jeda internasional, Leeds gagal mencetak gol dalam dua laga beruntun. Okafor mengatakan timnya banyak berlatih penyelesaian akhir untuk mengatasi kesulitan tersebut.

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"Ini sangat berarti. Saya rasa kerja keras dalam beberapa hari dan beberapa pekan terakhir [membuahkan hasil]. Dalam beberapa pertandingan lain, kami tidak mampu mencetak gol. Begitulah sepakbola. Kami beberapa kali bermain imbang, jadi kami banyak berlatih penyelesaian akhir. Hari ini kami meraih kemenangan kedua secara beruntun dan itulah sebabnya kami merayakannya. Kami tahu kami punya kualitas di lini depan dan juga di belakang. Kami tim yang kuat. Mentalitas kami kuat. Kami bekerja keras. Dan hari ini kami menghadiahi diri sendiri dengan [kemenangan] ini," ujarnya.

Membangun momentum musim ini

Meski belakangan rajin mencetak gol, Okafor masih berupaya mencapai kondisi terbaik untuk bermain sepanjang pertandingan. Ia belum pernah tampil selama 90 menit penuh dalam satu laga Liga Primer Inggris musim ini. Kemampuannya menghadirkan momen penentu, seperti gol kemenangan menjelang akhir laga melawan Spurs dan dua golnya ke gawang Chelsea, membuatnya menjadi pemain yang sangat dibutuhkan. Namun, ia tetap fokus menjaga kondisi fisiknya untuk jangka panjang.

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Menatap jadwal padat pada musim dingin, sang penyerang bertekad terus menjadi pilihan dengan menjaga sikap positif dan bekerja keras. "Saya hanya perlu tetap bugar, berlatih keras, terus tersenyum, lalu saya bisa membantu tim di setiap pertandingan," pungkas Okafor.