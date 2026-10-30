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Eintracht Frankfurt v 1. FC Köln - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Noah Atubolu tampaknya tak akan kembali menghadapi drama transfer: Klausul penentu di Eintracht Frankfurt terungkap

Bundesliga
Transfers
N. Atubolu
Eintracht Frankfurt

Noah Atubolu saat ini masih dipinjamkan SC Freiburg ke Eintracht Frankfurt. Namun, syarat untuk transfer permanen lebih dari sekadar realistis.

Seperti dilaporkan Bild, kewajiban membeli yang disepakati saat peminjaman sang kiper pada musim panas akan berlaku begitu Eintracht berhasil bertahan di Bundesliga. Mengingat ambisi dan kualitas skuad klub asal Hessen itu, mereka sangat mungkin mencapai target tersebut meski mengawali musim dengan buruk dan saat ini baru menempati peringkat ke-14.

Frankfurt telah membayar biaya peminjaman sebesar satu juta euro kepada Freiburg pada akhir Agustus. Jika transfernya menjadi permanen pada musim panas mendatang, mereka harus membayar tambahan biaya transfer sebesar 12 juta euro. Atubolu kemudian akan terikat kontrak dengan Eintracht hingga 2031. Kontrak tersebut telah dinegosiasikan oleh mantan direktur olahraga Markus Krösche, yang baru-baru ini hengkang.

Sebelum bergabung dengan SGE, Atubolu menjalani musim panas yang cukup penuh gejolak. Karena memutuskan tidak memperpanjang kontraknya di Freiburg yang masih berlaku hingga 2028, sudah jelas sejak musim lalu berakhir bahwa pemain binaan klub itu tidak akan lagi tampil untuk klub tempatnya menimba ilmu. SCF telah merekrut penggantinya lebih awal, yakni Mio Backhaus, yang didatangkan dari Werder Bremen dengan biaya transfer 12 juta euro.

Noah Atubolu Terancam Salah Langkah

Masalahnya, tawaran untuk Atubolu sama sekali tidak datang secepat dan sebanyak yang diharapkan mantan kiper timnas Jerman U-21 itu. "Dia benar-benar salah perhitungan," tulis Sport Bild pada awal Juni, ketika Atubolu sudah tidak mungkin lagi kembali bermain untuk Freiburg.

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images
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01 Nov 2026

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Pemain berusia 24 tahun itu bermimpi pindah ke Liga Primer, tetapi beberapa kesepakatan terkait gagal terwujud sepanjang musim panas. Atubolu akhirnya baru menemukan klub baru pada akhir Agustus, yakni Eintracht. Dalam beberapa pekan sebelumnya, klub asal Hessen itu mulai menyadari bahwa mereka ternyata tidak ingin menjalani musim dengan Kaua Santos sebagai kiper utama.

Atubolu Sudah Masuk Dewan Pemain Eintracht Frankfurt?

Atubolu menjalani debutnya hanya sehari setelah transfernya, saat menjaga gawang Eintracht pada laga pembuka Bundesliga melawan Union Berlin (3-3). Sejauh ini, ia telah tampil delapan kali untuk Frankfurt di semua kompetisi. Menurut Bild, ia sudah sangat nyaman tinggal di kota yang dilalui Sungai Main itu. Ia bahkan disebut sudah masuk dewan pemain.

Atubolu tentu masih menyimpan impian bermain di Liga Primer. Namun, saat ini ada sejumlah hal yang mengindikasikan ia akan bertahan lama di Frankfurt. Hal itu juga sejalan dengan kabar bahwa pemain kelahiran Freiburg tersebut tidak memiliki klausul pelepasan.

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