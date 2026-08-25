Perpanjangan kontrak yang ditolak, keinginan pindah, penggantinya direkrut dengan biaya besar, kebuntuan, nyaris tak ada tawaran, pemecatan agen: musim panas bursa transfer ini tampaknya akan sangat lama membekas dalam ingatan Noah Atubolu. Kiper yang diproyeksikan menjadi penjaga gawang tim nasional Jerman itu terancam hanya menghuni tribune di SC Freiburg akibat rangkaian keputusan ceroboh.

Namun kini situasinya sedikit berbalik: Eintracht Frankfurt menginginkan Atubolu sebagai nomor satu yang baru - dan yang lebih penting lagi: Atubolu kini juga ingin bergabung dengan SGE, melihat Eintracht sebagai "alternatif paling stabil" dari rencananya yang benar-benar berantakan untuk mewujudkan impiannya bermain di Premier League. Kini kedua klub harus menemukan kesepakatan. Meski begitu: Atubolu mendapat secercah happy end setelah berbulan-bulan ketidakpastian yang terus membesar. Hal itu saat ini mungkin baru bisa diimpikan oleh seorang rekan seposisinya.

Florian Kastenmeier menangis memilukan. Tanggal 17 Mei 2026 bukan hanya menjadi mimpi buruk sejati bagi Fortuna Düsseldorf dan salah satu hari paling kelam dalam sejarah klub belakangan ini, tetapi juga bagi kapten klub Rheinland itu. Setelah kekalahan telak 0-3 di markas Greuther Fürth, degradasi mengejutkan tim yang sebelum musim menyebut diri sebagai kandidat promosi itu pun dipastikan. Dan setelahnya, seluruh frustrasi, rasa sakit, serta kemarahan atas salah satu penampilan paling menyedihkan dari sekian banyak penampilan menyedihkan sebuah tim yang tampil tanpa darah dan disfungsional sepanjang 34 laga pun meledak dari diri Kastenmeier.

Kastenmeier jadi satu-satunya pemain yang diterima fans setelah degradasi

Kastenmeier adalah satu-satunya pemain pada hari itu yang masih boleh mendekat ke suporter Düsseldorf yang mengamuk karena marah, tanpa membahayakan keselamatannya. Sementara sisa "tim" Düsseldorf diusir dengan yel-yel seperti "Kami adalah Fortuna dan kalian bukan", Kastenmeier yang hancur lebur mendatangi fans di tribun tandang. Ia berduka bersama mereka, menyampaikan kata-kata permintaan maaf kepada para pendukung melalui megafon. Dan mereka membalas dengan tepuk tangan penyemangat, memeluk kapten mereka, yang sekali lagi tidak melakukan kesalahan apa pun.

Itu menjadi gambaran dari posisi yang dibangun Kastenmeier selama tujuh tahun di klub dan di mata para fans. Pada awal 2020, ia menggantikan Zach Steffen yang saat itu cedera dan dipinjam dari Manchester City sebagai nomor satu sepanjang paruh kedua musim Bundesliga - dan ia tak pernah lagi melepaskan status itu. Sejak saat itu, Kastenmeier menjadi salah satu dari sedikit konstanta dalam tim Düsseldorf yang terus mengalami perubahan akibat kondisi finansial yang sulit.

Pemain-pemain kunci datang dan pergi, tetapi Kastenmeier tetap bertahan dan berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di 2. Liga. Kuat di garis gawang dan dalam situasi satu lawan satu, nyaris brilian untuk ukuran penjaga gawang dalam mengolah bola dan memiliki kualitas dalam membangun permainan, tetapi juga berulang kali melakukan satu atau dua kesalahan besar, yang selalu cepat dimaafkan.

Nyaris saja impian untuk kembali ke Bundesliga sebagai kiper utama terwujud lebih dari dua tahun lalu, tetapi mentalitas rapuh Düsseldorf runtuh secara historis di kandang sendiri melawan VfL Bochum setelah unggul 3-0 dari leg pertama play-off degradasi/promosi. Dua tahun dan satu lagi keruntuhan bersejarah kemudian, Kastenmeier tak ingin lagi melanjutkan.

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Florian Kastenmeier mengambil "keputusan tersulit" dalam hidupnya

Terlalu banyak hal yang terjadi selama waktunya di Fortuna. Naik-turun, semifinal DFB-Pokal 2024, nyaris promosi, dan super-GAU dramatis di Fürth. Terlepas dari segala pendekatan direktur olahraga baru Samir Arabi, yang dalam tindakan pertamanya langsung terbang ke Mallorca menemui pelatih Alexander Ende dan kapten Kastenmeier, Kastenmeier memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan Fortuna yang sedang porak-poranda.

Mengapa ia harus menjalani langkah pahit turun ke kasta ketiga pada usia emas pesepakbola, sebagai salah satu kiper terbaik divisi kedua yang punya ambisi menjadi penjaga gawang utama juga di Bundesliga? Kastenmeier tidak mengambil keputusan itu dengan mudah, ia bergulat berminggu-minggu dengannya. Itu adalah satu-satunya keadaan yang memang bisa ditafsirkan negatif terhadap dirinya, sebab klub sebenarnya membutuhkan kejelasan segera di tengah total perombakan yang ada di depan mata (hanya tujuh pemain yang memiliki kontrak divisi tiga yang masih berlaku).

Itu adalah "keputusan tersulit yang pernah harus saya ambil", ujar sang kiper dalam pernyataan emosional, dengan meyakinkan menyampaikan ikatan mendalamnya dengan klub, tetapi juga menegaskan kini harus "menempuh jalan baru": "Saya menetapkan target untuk karier saya yang ingin saya capai. Paling ideal bersama Fortuna. Namun belakangan target-target itu semakin jauh, dan saya berada di usia di mana saya harus mengambil langkah berikutnya untuk melanjutkan jalan pribadi saya."

Pada akhirnya, tak seorang pun di Düsseldorf bisa menyalahkannya.

Kastenmeier menolak banyak klub: apakah ia salah berhitung?

Namun bagi Kastenmeier, akhir pahit di Fortuna itu adalah keputusan yang bisa dipahami, tetapi mungkin juga berakibat fatal. Kini, di kalangan industri sepak bola mulai beredar bisik-bisik bahwa pada akhirnya Kastenmeier bisa jadi salah berhitung karena terlalu pemilih.

Sebab meski ia memang memiliki beberapa pendekatan yang cukup layak, ia masih belum menemukan klub baru - dan sudah berminggu-minggu situasi seputar peminat potensial menjadi sunyi.

Ia menolak mantan pelatihnya, Daniel Thioune, yang dulu menjadikannya kapten di Fortuna, karena di Werder Bremen ia hanya menjadi opsi yang diinginkan sebagai nomor dua baru di belakang sekaligus penantang Karl Hein. Ia juga disebut menolak Hertha BSC, menurut laporan kicker , meski Die Alte Dame ingin merekrutnya sebagai kiper utama baru setelah menjual Tjark Ernst ke Feyenoord Rotterdam. Hingga kini, tawaran dari Hertha masih disebut masih ada untuknya, lapor Rheinische Post. Namun sampai saat ini ia belum menerimanya. Hannover 96 juga disebut menyatakan minat, tetapi Kastenmeier - demikian yang ditulis kicker - lebih memilih tujuan di luar negeri.

Mungkin divisi teratas Belanda atau Belgia memainkan peran yang lebih besar dalam rencana Kastenmeier. Sang penjaga gawang berakar kuat di Düsseldorf dan merupakan sosok yang sangat berorientasi pada keluarga. Ia memiliki tiga anak, yang kemungkinan besar enggan ia cabut dari lingkungan yang sudah mereka kenal hanya karena keputusan pekerjaan.

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Peluang happy end Kastenmeier: bahkan bermain di Liga Champions?

Namun di tempat lain, menurut Berliner Kurier, opsi yang sangat menarik benar-benar bisa terbuka. Kabarnya Como 1907 sudah tertarik kepada Kastenmeier pada musim panas 2025, dan kini ketika ia tersedia secara gratis, minat itu bisa kembali muncul, setidaknya demikian spekulasi media tersebut pada akhir Juli. Namun sejak saat itu, tak ada lagi kabar yang diketahui dalam kasus ini.

Bagi Kastenmeier - saat ini mungkin salah satu pihak yang paling dirugikan dari karusel kiper yang berputar sangat lambat - ini barangkali akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan, meski untuk itu ia harus menerima kompromi secara olahraga. Jean Butez adalah pilihan utama di bawah asuhan Cesc Fabregas, bahkan memimpin tim sebagai kapten saat laga pembuka Serie A melawan Udinese. Jadi, Kastenmeier kemungkinan lebih disiapkan sebagai nomor dua. Saat ini posisi itu masih ditempati Emil Audero, yang bagaimanapun sedang dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus sebagai pelapis.

Harga untuk peran sebagai penantang itu tak bisa diabaikan. Jika minat Como benar-benar menguat dan Kastenmeier bergabung ke sana, ia akan pindah ke salah satu klub Italia yang paling berkembang, yang secara sensasional berhasil lolos ke Liga Champions hanya dua tahun setelah promosi ke Serie A. Dari sisi gaji pun, pemain berusia 29 tahun itu kemungkinan akan melangkah lebih dari sekadar satu tingkat.

Dengan begitu, skenario horor yang saat ini mengancam berupa satu musim tanpa klub sama sekali pada akhirnya tetap akan berubah menjadi dongeng kecil. Para pengkritik yang menuduhnya terlalu pemilih harus segera bungkam dan mengakui bahwa dengan penundaannya, ia telah mengambil keputusan yang sepenuhnya tepat.

Namun saat ini, citra pecundang masih sedikit banyak melekat pada Kastenmeier. Meski begitu, contoh Atubolu menunjukkan betapa cepatnya karusel kiper yang tersendat di Jerman dan Eropa pada akhirnya masih bisa berputar.

Florian Kastenmeier: data performa dan statistik

Klub Pertandingan Kebobolan Laga tanpa kebobolan Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







