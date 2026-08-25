Perpanjangan kontrak yang ditolak, keinginan pindah, penerusnya direkrut dengan uang besar, kebuntuan, nyaris tak ada tawaran, pemecatan agen: Musim panas bursa transfer ini tampaknya akan tetap sangat lama membekas dalam ingatan Noah Atubolu. Penjaga gawang tim nasional Jerman yang ditunjuk itu sempat terancam hanya menjadi penghuni tribune di SC Freiburg akibat rangkaian keputusan ceroboh.

Namun kini situasinya sedikit berbalik: Eintracht Frankfurt menginginkan Atubolu sebagai nomor satu yang baru - dan yang lebih penting lagi: Atubolu kini juga ingin bergabung dengan SGE, melihat Eintracht sebagai "alternatif paling stabil" dari rencananya yang benar-benar gagal total untuk mewujudkan impiannya bermain di Premier League. Kini kedua klub harus entah bagaimana mencapai kesepakatan. Meski begitu: Atubolu berpeluang mendapatkan happy end kecil setelah berbulan-bulan ketidakpastian yang terus meningkat. Seorang rekan seposisinya saat ini mungkin hanya bisa memimpikan hal itu.

Florian Kastenmeier menangis memilukan. Tanggal 17 Mei 2026 bukan hanya menjadi mimpi buruk nyata bagi Fortuna Düsseldorf dan salah satu hari paling kelam dalam sejarah klub belakangan ini, tetapi juga bagi kapten tim Rhineland itu. Setelah kalah telak 0-3 di markas Greuther Fürth, degradasi mengejutkan tim yang sebelum musim menyebut diri sebagai kandidat promosi itu pun dipastikan. Dan setelah itu, seluruh frustrasi, rasa sakit, dan kemarahan Kastenmeier atas penampilan paling menyedihkan dari sekian banyak penampilan menyedihkan tim yang hampa dan disfungsional sepanjang 34 pertandingan pun tumpah keluar.

Kastenmeier menjadi satu-satunya pemain yang diterima fans setelah degradasi

Kastenmeier adalah satu-satunya pemain pada hari itu yang masih boleh mendekati suporter Düsseldorf yang murka tanpa membahayakan keselamatannya. Saat sisa "tim" Düsseldorf dilepas dengan caci maki dan nyanyian seperti "Wir sind Fortuna und ihr nicht", Kastenmeier yang hancur lebur justru menghampiri para fans di tribun tandang. Ia berduka bersama mereka, menyampaikan kata-kata permintaan maaf kepada para pendukung lewat megafon. Dan mereka membalas dengan tepuk tangan penyemangat, memeluk sang kapten, yang sekali lagi tidak melakukan kesalahan apa pun.

Itu menjadi gambaran atas posisi yang dibangun Kastenmeier selama tujuh tahun di klub dan di mata para suporter. Pada awal 2020, ia menggantikan Zach Steffen yang saat itu cedera dan dipinjam dari Manchester City sebagai nomor satu sepanjang paruh kedua musim Bundesliga - dan status itu tak pernah lagi ia lepaskan. Sejak saat itu, Kastenmeier menjadi salah satu dari sedikit konstanta di tim Düsseldorf yang terus berubah akibat kondisi finansial yang sulit.

Pemain-pemain penting datang dan pergi, tetapi Kastenmeier bertahan dan menjelma menjadi salah satu kiper terbaik di 2. Liga. Kuat di garis gawang dan dalam situasi satu lawan satu, nyaris brilian dengan bola untuk ukuran penjaga gawang dan punya kualitas dalam membangun serangan, tetapi juga berulang kali melakukan satu atau dua kesalahan besar yang selalu cepat dimaafkan.

Nyaris saja lebih dari dua tahun lalu impiannya untuk kembali ke Bundesliga sebagai penjaga gawang utama terwujud, tetapi mental rapuh Düsseldorf runtuh secara historis di kandang sendiri melawan VfL Bochum setelah unggul 3-0 dari leg pertama play-off degradasi/promosi. Dua tahun dan satu lagi keruntuhan historis setelah itu, Kastenmeier tidak ingin lagi bertahan.

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Florian Kastenmeier mengambil "keputusan tersulit" dalam hidupnya

Terlalu banyak yang terjadi selama masanya di Fortuna. Naik turun, semifinal Piala 2024, nyaris promosi, dan bencana dramatis di Fürth. Terlepas dari segala pendekatan dari direktur olahraga baru Samir Arabi, yang dalam tindakan pertamanya langsung terbang ke Mallorca menemui pelatih Alexander Ende dan kapten Kastenmeier, Kastenmeier memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru di Fortuna yang sudah porak-poranda.

Mengapa ia harus menjalani langkah pahit turun ke kasta ketiga ketika berada di usia emas sebagai pesepakbola, sebagai salah satu kiper terbaik divisi dua, dengan ambisi menjadi penjaga gawang utama juga di Bundesliga? Kastenmeier tidak mengambil keputusan itu dengan mudah, berminggu-minggu ia bergulat dengannya. Itulah satu-satunya keadaan yang memang bisa dinilai negatif terhadap dirinya, sebab klub sebenarnya membutuhkan kepastian segera di tengah total perombakan yang sudah di depan mata (hanya tujuh pemain yang memiliki kontrak divisi tiga yang masih berlaku).

Itu adalah "keputusan tersulit yang pernah harus saya ambil", ujar sang kiper dalam pernyataan emosional sambil meyakinkan besarnya keterikatannya dengan klub, tetapi juga menegaskan bahwa kini ia harus "menapaki jalan baru": "Saya telah menetapkan target untuk karier saya yang ingin saya capai. Paling ideal bersama Fortuna. Namun target-target itu belakangan semakin jauh, dan saya berada di usia di mana saya harus mengambil langkah berikutnya untuk melanjutkan jalan pribadi saya."

Pada akhirnya, tak seorang pun di Düsseldorf bisa menyalahkannya.

Kastenmeier menolak banyak klub: apakah ia salah langkah?

Namun bagi Kastenmeier, akhir pahit di Fortuna itu adalah keputusan yang bisa dipahami, tetapi mungkin juga berakibat fatal. Kini di kalangan industri sepakbola mulai beredar bisik-bisik bahwa Kastenmeier mungkin telah salah langkah pada akhirnya karena terlalu pilih-pilih.

Sebab meski ia memang menerima sejumlah pendekatan yang cukup baik, ia masih belum menemukan klub baru - dan selama berminggu-minggu suasana terkait peminat potensial pun senyap.

Ia menolak mantan pelatihnya Daniel Thioune, yang dulu menjadikannya kapten di Fortuna, karena di Werder Bremen ia hanya diproyeksikan sebagai opsi yang diinginkan untuk menjadi nomor dua baru di belakang sekaligus penantang Karl Hein. Menurut kicker, ia juga menolak Hertha BSC, meski Die Alte Dame ingin merekrutnya sebagai penjaga gawang utama baru setelah penjualan Tjark Ernst ke Feyenoord Rotterdam. Hingga kini, Hertha masih disebut telah mengajukan tawaran kepadanya, lapor Rheinische Post. Namun sampai saat ini tawaran itu belum ia terima. Hannover 96 juga disebut menyatakan minat, tetapi Kastenmeier - demikian ditulis kicker - lebih memilih berlabuh di luar negeri.

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Peluang happy end Kastenmeier: apakah ia bahkan akan bermain di Liga Champions?

Dan di sana, menurut Berliner Kurier, opsi yang sangat menarik memang bisa terbuka. Kabarnya Como 1907 sudah tertarik kepada Kastenmeier pada musim panas 2025, dan kini ketika ia tersedia secara gratis, minat itu bisa kembali muncul, setidaknya demikian spekulasi media tersebut pada akhir Juli. Namun sejak saat itu tak ada lagi perkembangan yang diketahui dalam kasus ini.

Bagi Kastenmeier - yang saat ini mungkin menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dari karusel penjaga gawang yang berputar lambat - ini tampaknya akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan, meski untuk itu ia harus menerima kompromi secara olahraga. Jean Butez adalah pilihan utama di bawah Cesc Fabregas, bahkan memimpin tim ke lapangan sebagai kapten pada laga pembuka Serie A melawan Udinese. Jadi, Kastenmeier lebih mungkin diproyeksikan sebagai nomor dua. Posisi itu saat ini masih ditempati Emil Audero, yang bagaimanapun sedang dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus sebagai pelapis.

Harga untuk peran sebagai penantang itu tak bisa diabaikan. Jika minat Como benar-benar menguat dan Kastenmeier bergabung ke sana, ia akan pindah ke salah satu klub Italia yang tengah menanjak, yang secara sensasional lolos ke Liga Champions hanya dua tahun setelah promosi ke Serie A. Dari sisi gaji pun, pemain berusia 29 tahun itu kemungkinan akan melangkah lebih dari sekadar satu tingkat ke depan.

Dengan begitu, skenario horor yang saat ini mengancam berupa satu musim sepenuhnya tanpa klub pada akhirnya masih bisa berubah menjadi dongeng kecil. Para pengkritik yang menuduhnya terlalu pilih-pilih harus segera bungkam dan mengakui bahwa dengan penundaannya ia telah mengambil keputusan yang sepenuhnya tepat.

Namun untuk saat ini, citra pecundang masih sedikit melekat pada Kastenmeier. Meski begitu, contoh Atubolu menunjukkan betapa cepatnya karusel penjaga gawang yang tersendat di Jerman dan Eropa pada akhirnya masih bisa kembali berputar.

Florian Kastenmeier: data performa dan statistik

Klub Pertandingan Kebobolan Pertandingan tanpa kebobolan Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







