Noa Vahle menuai kecaman akibat analisisnya mengenai peluang timnas Belanda di Piala Dunia

Noa Vahle agak pesimis mengenai peluang timnas Belanda di Piala Dunia. Seorang rekan diskusi di acara TV Nieuws van de Dag tidak mengerti sikap negatif yang melingkupi Oranje, menjelang dimulainya Piala Dunia.

''Saya tahu apa kenyataannya, dan apa yang bisa dilakukan negara-negara lain,'' kata pelatih kepala Ronald Koeman saat menganalisis peluang timnya dalam konferensi pers pada Rabu. ''Tidak ada yang mustahil, kami akan berjuang. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Tapi untuk mengalahkan negara-negara besar, itu masih jauh.''

Vahle memahami sikap Koeman. ''Tentu saja dia bisa berkata: ya, kita akan menjadi juara dunia. Tapi kemudian Valentijn Driessen akan mengkritiknya habis-habisan dalam kolomnya. Jadi lebih baik tidak melakukannya. Menurut saya, tujuan KNVB adalah mencapai semifinal.''

Apakah semifinal itu tercapai, Vahle ragu. ''Kita tidak punya bintang dunia besar di lini depan seperti Prancis atau Inggris. Saya pikir itu tidak membuat kita jadi favorit. Meskipun di turnamen seperti ini, keberuntungan juga harus berpihak pada kita. Saya ragu apakah saya akan tinggal di Amerika selama 6,5 minggu.''

Rekan jurnalis Fidan Ekiz kesal dengan sikap negatif seputar timnas Belanda, yang akan memulai Piala Dunia pada 14 Juni. ''Ini sangat khas Belanda. Koeman benar soal sikap negatif itu, semuanya negatif. Cukup katakan: kita akan menang, kita akan tampil bagus, dan dukunglah itu.''

Koeman baru-baru ini menyampaikan pendapatnya yang blak-blakan dalam perbincangan dengan Joep Schreuder dari NOS. ''Positivitas, itu kadang-kadang masih kurang di Belanda. Kita memiliki sikap negatif.''

Komentator TV Victor Vlam, yang juga hadir dalam acara bincang-bincang malam itu, meramalkan 'drama' bagi Oranje di Piala Dunia. ''Kita akan tersingkir begitu fase grup berakhir.''