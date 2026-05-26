Noa Vahle mengungkapkan alasan tepat mengapa tim nasional Belanda menggelar laga persahabatan melawan Uzbekistan: ‘Gaya bermain mereka mirip dengan…’

Menurut Noa Vahle, pertandingan persahabatan terakhir tim nasional Belanda menjelang Piala Dunia melawan Uzbekistan bukan hanya untuk membangun kepercayaan diri. Hal itu ia ungkapkan dalam HNM De Podcast.

Tim Oranje akan memainkan pertandingan grup pertama melawan Jepang pada 14 Juni, namun sebelum itu masih ada dua pertandingan persahabatan yang dijadwalkan. Pertama, pertandingan perpisahan di De Kuip melawan Aljazair, kemudian di Amerika Serikat melawan Uzbekistan.

Menurut Vahle, pilihan untuk melawan Uzbekistan tidak sembarangan. “Tahukah kalian mengapa mereka melakukannya?”, tanya Vahle kepada Hélène Hendriks dan Merel Ek. “Untuk sedikit membangun kepercayaan diri,” jawab Hendriks.

Argumen itu langsung dibantah oleh Vahle. “Saya sudah melakukan riset sebentar. Mereka bermain seperti Jepang,” ungkapnya. “Itu sudah dipikirkan matang-matang. Benar-benar sudah dipikirkan.”

Uzbekistan, sama seperti Jepang, bermain terutama dalam formasi 3-4-2-1. Bagi Ronald Koeman, negara itu tampaknya menjadi lawan ideal untuk menguji rencana taktisnya menjelang Piala Dunia.

Tim asuhan pelatih kepala Fabio Cannavaro akan menjalani debutnya di Piala Dunia, namun berangkat ke turnamen final global dengan keyakinan yang tinggi. Mereka tampil sangat mengesankan di babak kualifikasi.

Karena sebagian besar tim peringkat ketiga kini juga lolos, Uzbekistan pun memiliki peluang untuk mencapai babak gugur. Di Grup K, lawan-lawannya adalah Kolombia, Portugal, dan Kongo Demokratik.