Noa Vahle dan Valentijn Driessen tiba-tiba dikejutkan oleh Virgil van Dijk: “Luar biasa, dia malah ikut campur juga!”

Adegan menarik dari Zeist. Valentijn Driessen dan Noa Vahle sedang mencoba merekam video atas nama Vandaag Inside mengenai busana para pemain timnas Belanda, namun proses tersebut tiba-tiba terganggu oleh Virgil van Dijk. Kapten Oranje itu tak bisa menahan diri untuk tidak menyinggung Driessen sejenak mengenai pakaiannya.

Selama setiap periode pertandingan internasional, ini selalu menjadi topik yang berulang: pakaian para pemain timnas Oranje. Kali ini pun banyak yang dibicarakan dan ditulis tentang hal itu. Terutama Memphis Depay yang menjadi bahan perbincangan, tetapi Van Dijk juga menarik perhatian.

“Aku baru saja bicara dengan Virgil van Dijk dan dia bilang dia juga sempat menyinggungmu soal pakaianmu,” kata Vahle kepada Driessen. “Ya, dia bilang itu tidak mengecewakannya. Setidaknya itu yang ingin kudengar,” sambung Driessen.

Selanjutnya, penampilan kapten Oranje itu dibahas. “Ya, kalau kamu mau ini terlihat pas, ya pas,” kata Driessen. “Aku nggak terlalu suka jaketnya. Ya, sepatunya, nggak ada yang istimewa. Itu VanHaren.”

Tak lama kemudian, Van Dijk mengetahui kehadiran Vahle dan Driessen. Bek itu tak bisa menahan diri untuk ikut campur. “Coba pakai outfitmu sendiri juga dong!”, serunya ke arah kepala sepak bola.

“Luar biasa, dia malah ikut campur juga!”, tertawa Driessen. “Dari jauh dia berani mengkritik pakaianku… Kamu juga begitu, semua orang begitu. Nanti aku bakal nangis di dalam mobil,” tutupnya sambil mengedipkan mata.