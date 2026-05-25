Noa Lang tampaknya tiba-tiba kembali mendapat peluang di Napoli

Setelah dua musim, Antonio Conte meninggalkan Napoli. Setelah pertandingan liga terakhir musim ini melawan Udinese (1-0), sang pelatih mengumumkan keputusannya untuk hengkang.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Napoli, ia mengenang masa-masa itu dengan bangga. “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi pelatih Napoli. Dua musim yang luar biasa. Pengalaman yang tak terlupakan.”

Conte mengungkapkan bahwa ia telah memberi tahu presiden Aurelio De Laurentiis sebulan yang lalu. “Ini adalah keputusan saya sendiri untuk pergi, karena saya merasa proyek ini telah mencapai akhir. Saya menelepon presiden beberapa minggu lalu untuk memberitahunya. Napoli akan selalu terasa seperti rumah bagi saya,” kata pelatih asal Italia itu.

Setelah kepergian Gennaro Gattuso sebagai pelatih timnas Italia, Conte menyatakan dirinya sebagai opsi yang logis untuk posisi pelatih timnas. “Tapi saat ini belum ada kesepakatan dengan federasi. Saran saya adalah mendatangkan Pep Guardiola.”

Guardiola akan hengkang setelah sepuluh tahun di Manchester City. “Tapi apakah federasi punya dana untuk mendatangkan Guardiola?”, tanya Conte. “Dia setidaknya akan menjadi pilihan pertama saya.” Dan pelatih asal Spanyol itu menyatakan tidak ingin melatih lagi dalam waktu dekat, sehingga opsi Conte tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat.

Dengan kepergian Conte dari Napoli, tampaknya pintu kembali terbuka bagi Noa Lang. Segera menjadi jelas bahwa keduanya sulit untuk akur.

Pemain asal Belanda itu dipinjamkan ke Galatasaray pada Januari, di mana ia juga menjadi juara. Musim panas mendatang, Lang akan kembali ke Naples.