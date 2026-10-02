Noa Lang masuk pada babak kedua dalam laga Yunani kontra Belanda (2-2) saat timnya tertinggal 2-0. Penyerang Napoli itu mengkritik cara tim nasional Belanda terus tampil pada babak pertama.

Dalam wawancara dengan ESPN, Lang menganalisis penyesuaian yang dilakukan pelatih timnas Xavi Hernández. "Saya harus membawa kreativitas dan flair pada jeda babak, serta menunjukkan keberanian. Tiga pergantian pemain (Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, dan Lang, red.) menurut saya melakukannya dengan cukup baik."

Pemain berkaki kanan itu mengatakan bahwa pelatih timnas sangat marah pada jeda pertandingan karena permainan yang ditampilkan dan ketertinggalan tersebut. "Cara kami tampil pada babak pertama, itu harus dihentikan. Itu terlalu sering terjadi pada kami."

Dalam laga-laga UEFA Nations League melawan Jerman (1-1) dan Serbia (1-2), Xavi juga sudah harus melakukan perubahan setelah babak pertama yang kurang baik. "Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Kami ingin menjadi negara top dan mengukur diri dengan negara-negara top, tetapi kami terlalu sering kesulitan," kata Lang.

"Tentu saja laga tandang melawan Yunani adalah pertandingan yang sulit, tetapi menurut saya itu tetap pertandingan yang harus dimenangi Belanda. Jika Anda ingin menjadi negara top, maka Anda harus memancarkan hal itu dan memenangkan pertandingan-pertandingan seperti ini. Ini terlalu sering terjadi pada kami," lanjut pemain kreatif itu.

Menurut Lang, Yunani terlihat lebih berhasrat daripada Belanda. "Mereka pada babak pertama menginginkannya lebih daripada kami dan itu adalah hal yang cukup serius. Yunani bermain di kandang, antusias, dan sedang punya momentum. Anda harus siap menghadapi itu."

Lang tidak bisa menunjuk penyebabnya secara pasti, tetapi menduga hal itu bisa berkaitan dengan meremehkan lawan. "Mungkin kami terlalu menganggapnya seperti: kami akan menyelesaikannya dengan mudah."