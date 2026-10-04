Noa Lang telah mengonfirmasi di depan kamera Vandaag Inside bahwa Ajax pada bursa transfer musim panas lalu benar-benar tertarik kepadanya. Winger kiri Napoli itu mengatakan setelah Belanda - Serbia (2-1) bahwa ia sempat berbicara dengan klub Amsterdam tersebut, tetapi kemudian harus menyimpulkan bahwa 'transfer itu tidak memungkinkan.'

"Saya sudah menyampaikan bahwa saat ini saya lebih memilih untuk tidak membicarakan Napoli," kata Lang tentang situasinya di Naples, tempat ia tidak sepenuhnya tanpa kontroversi. "Saya berada di sini selama dua pekan, memulai pertandingan terakhir sebagai starter. Itu positif dan saya mencoba membawa hal positif itu kembali ke Napoli. Lebih dari itu saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang situasinya."

"Di sana memang tidak selalu mudah," lanjut Lang tentang Napoli, tempat ia harus berhadapan dengan pelatih yang berpikiran taktis-defensif, Massimiliano Allegri. "Filosofi permainannya tentu sangat berbeda dibandingkan di Belanda."

"Tetapi saya tetap harus beradaptasi dan menambahkan itu ke dalam permainan saya. Itulah langkah besar yang harus saya ambil untuk kembali melangkah maju," ujar Lang, yang pada musim panas lalu tampak akan hengkang. Salah satunya karena ia memiliki hubungan yang sulit dengan pelatih sebelumnya, Antonio Conte.

Reporter Noa Vahle kemudian bertanya kepada Lang apakah kepulangan ke Belanda memang benar-benar sempat menjadi opsi serius. Ajax santer dikaitkan dengannya sebagai calon pengganti bintang yang pindah ke Paris Saint-Germain, Mika Godts. Pada akhirnya, yang datang bukan Lang, melainkan Simon Adingra.

"Memang konkret," aku Lang, yang menembus level tertinggi bersama klub Amsterdam itu. "Saya memang sempat memikirkannya, tetapi pada akhirnya itu memang tidak memungkinkan." Klub mana yang dimaksud? "Semua orang juga tahu, kan? Saya sudah berbicara dengan Ajax."

"Saya juga akan berbohong jika mengatakan bahwa saya tidak berbicara dengan Ajax. Tetapi seperti yang saya bilang, pada akhirnya Anda harus berpikir matang dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa itu tidak memungkinkan. Jadi ya," tutup Lang, yang tidak membahas lebih jauh detailnya.