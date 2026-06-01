Noa Lang memberikan tanggapan yang penuh makna terkait kemungkinan kepindahannya ke Spanyol

Noa Lang tampaknya tidak akan pindah ke Spanyol. Penyerang tim nasional Belanda ini menanggapi melalui Instagram kabar dari Mundo Deportivo yang menyebutkan bahwa Espanyol tertarik padanya.

Saat ini, Lang sedang mempersiapkan diri bersama Oranje untuk Piala Dunia, namun di balik itu semua, masa depannya yang belum pasti menjadi sorotan. Setelah enam bulan pertama yang kurang memuaskan di Napoli, klub tersebut memilih untuk meminjamkannya, namun di Galatasaray pun Lang tidak menjadi pemain kunci.

Oleh karena itu, penyerang berusia 26 tahun ini akan kembali ke Napoli setelah Piala Dunia. Menurut ayahnya, Lang bertekad untuk sukses di Napoli, demikian ia sampaikan kepada De Telegraaf pada hari Senin.

Namun, Espanyol akan mencoba merekrut Lang dari Napoli. Pelatih Manolo González dan direktur teknis Monchi, menurut Mundo Deportivo, adalah pengagum Lang.

Oleh karena itu, manajemen klub telah menjalin kontak dengan Napoli. Negosiasi masih dalam tahap awal, tetapi mewujudkan transfer tampaknya sudah menjadi tugas yang sulit.

Napoli meminta jumlah yang mendekati 25 juta euro yang mereka bayarkan untuknya musim panas lalu. Tampaknya Espanyol tidak mampu membayarnya.

Lang sendiri tampaknya juga tidak tertarik untuk pindah ke Espanyol. Di Instagram, ia menanggapi rumor transfer tersebut dengan emoji tersenyum.