Noa Lang memainkan peran penting dalam keberhasilan Galatasaray meraih gelar juara liga di menit-menit akhir

Galatasaray akhirnya berhasil merebut gelar juara liga Turki ke-26 mereka dengan cara yang spektakuler pada Sabtu malam. Tim asuhan Okan Buruk sempat terancam kehilangan poin yang berharga, namun pada menit-menit akhir mereka berhasil menang 4-2 atas Antalyaspor. Pemain pengganti Noa Lang memainkan peran krusial dengan memberikan assist pada gol penentu gelar juara Galatasaray. Ini merupakan gelar juara nasional keempat berturut-turut bagi Cim Bom Bom.

Galatasaray - Antalyaspor 4-2

Galatasaray tahu sebelumnya bahwa kemenangan sudah cukup untuk merebut gelar juara, tetapi memulai pertandingan dengan buruk. Antalyaspor unggul menjelang akhir babak pertama melalui Soner Dikmen, setelah Galatasaray sebelumnya telah membuang beberapa peluang. Setelah jeda, Mario Lemina menyamakan kedudukan untuk tuan rumah dengan mencetak gol dari jarak dekat berkat umpan dari Noa Lang dan Baris Alper Yilmaz.

Tak lama kemudian, Galatasaray kembali terpuruk: Soner Dikmen kembali membawa Antalyaspor unggul lewat tendangan bebas yang indah. Gala bangkit kembali menjadi 2-2 melalui penalti akurat dari Victor Osimhen dan memiliki waktu kurang dari setengah jam untuk mencari gol penentu kemenangan.

Pada menit ke-88, pemain pengganti Noa Lang memberikan umpan tajam kepada Osimhen, yang mencetak gol dari jarak dekat. Pemain Nigeria itu beruntung karena bola berubah arah setelah mengenai seorang bek dan masuk ke gawang: 3-2. Di masa injury time, Kaan Ayhan mengakhiri semua ketidakpastian dengan mencetak gol ke-4.





Konyaspor - Fenerbahçe 0-3

Fenerbahçe, yang berada di posisi kedua, melakukan apa yang harus dilakukan saat bertandang ke markas Konyaspor, namun pada akhirnya hal itu tak berarti apa-apa karena kemenangan yang diraih pemuncak klasemen Galatasaray. Fred menjadi bintang utama dengan mencetak dua gol. Pemain asal Brasil itu membuka skor di awal pertandingan melalui tendangan keras ke sudut dekat gawang setelah melakukan aksi dari tepi kotak penalti.

Dua puluh menit sebelum pertandingan berakhir, gelandang asal Brasil itu juga mencetak gol ketiga dengan tendangan jarak dekat. Di antara kedua gol tersebut, Archie Brown menggandakan keunggulan dengan sundulan akurat dari umpan silang Kerem Aktürkoğlu.





Beşiktaş - Trabzonspor 1-2

Orkun Kökçü membawa Beşiktaş unggul lebih dulu dari titik penalti setelah Hyeon-gyu Oh dijatuhkan oleh kiper Ahmet Yıldırım. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama, karena Oleksandr Zubkov menyamakan kedudukan hanya satu menit kemudian dengan penyelesaian tenang setelah serangan balik cepat.

Setelah jeda, Trabzonspor kembali mencetak gol. Ernest Muçi mendapat umpan di sisi kiri kotak penalti dan dengan tenang menyarangkan bola ke sudut jauh: 1-2.











