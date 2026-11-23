No era penal. Tiga kata, satu luka, 12 tahun trauma sepak bola Meksiko. MUNDIAL Magazine dan Sad Boyz Clothing mengabadikan patah hati paling terkenal El Tri di Piala Dunia dalam rilisan edisi terbatas, yang diluncurkan bersama dokumenter baru MUNDIAL Films tentang jiwa, kepedihan, dan kebanggaan dalam budaya sepak bola Meksiko.

Kaus eksklusif MUNDIAL x Sad Boyz No Era Penal kini tersedia di MUNDIAL Magazine Merch Store untuk memperingati laga Meksiko melawan Belanda di Piala Dunia 2014 yang tak terlupakan.

Ada kekalahan dalam sepak bola, ada pula yang meninggalkan luka bagi sebuah bangsa. Bagi Meksiko, sedikit yang lebih menyakitkan daripada pertemuan dengan Belanda di babak 16 besar Piala Dunia 2014. El Tri tinggal beberapa menit lagi meraih kemenangan bersejarah sebelum gol penyama kedudukan Wesley Sneijder dan penalti kontroversial Arjen Robben pada masa tambahan waktu mengubah segalanya.

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Klaas-Jan Huntelaar mencetak gol. Meksiko tersingkir. Lalu, sebuah ungkapan masuk ke dalam sejarah sepak bola: No era penal. Itu bukan penalti.

Dua belas tahun kemudian, kata-kata itu menjadi lebih dari sekadar protes terhadap keputusan wasit. Kata-kata tersebut hidup dalam ingatan kolektif sepak bola Meksiko, melambangkan patah hati, ketangguhan, dan gairah tak tergoyahkan yang terus menandai generasi pendukung El Tri. Kata-kata itu diteriakkan, dijadikan bahan lelucon, diperdebatkan, dan diratapi. Sebagian merupakan protes, sebagian kelakar, dan sebagian lagi identitas.

MUNDIAL bekerja sama dengan Sad Boyz Clothing, label fesyen yang didirikan Junior H, untuk mengenang salah satu momen budaya paling menentukan dalam sepak bola Meksiko modern melalui kaus yang dibuat dengan slogan: “Untuk Mereka yang Bangga Menyandang Kepedihannya.”

Kaus hitam itu memadukan ikonografi gotik dengan unsur visual budaya sepak bola Meksiko, mengubah salah satu kenangan paling emosional dalam sepak bola menjadi penghormatan yang bisa dikenakan. Di bagian depan, gambar kerangka tampil bersama tulisan No Era Penal dan tanggal 6.29.14, penanda abadi hari ketika impian Meksiko mencapai perempat-final kandas. Di bagian belakang, tulisan bergaya gotik berbunyi: “En memoria del día más triste, México v Holanda.”

Kesedihan itu kini hadir dalam bentuk busana jalanan.

Rilisan ini hadir bersama No Era Penal, film dokumenter pendek baru MUNDIAL Films yang disutradarai sineas peraih penghargaan BAFTA dan Sports Emmy, Grant Best. Alih-alih sekadar kembali memperdebatkan kontroversi tersebut, film ini menelusuri bagaimana satu sore itu meninggalkan jejak jauh setelah peluit akhir dan menjadi bagian dari identitas sepak bola Meksiko.

Dokumenter ini menampilkan penyerang Meksiko Raúl Jiménez, mantan pelatih El Tri Miguel Herrera, anggota WWE Hall of Fame sekaligus penggemar sepak bola Rey Mysterio, salah satu pendiri Sad Boyz Alex Esquivel, dan komentator olahraga Latin Alana Meraz. Mereka membawa sudut pandang dari dunia sepak bola, budaya, fesyen, dan kalangan penggemar untuk merefleksikan momen yang masih membentuk ingatan kolektif sepak bola Meksiko.

Film ini dibuat seputar kiprah Meksiko di Piala Dunia 2026, termasuk wawancara dengan para penggemar di luar Estadio Azteca yang baru direnovasi, salah satu stadion paling bersejarah dalam sepak bola dan satu-satunya stadion tempat Pele serta Diego Maradona sama-sama pernah menjuarai Piala Dunia.

Latar itu penting. Meksiko bukan sekadar memiliki sejarah di Piala Dunia. Piala Dunia berakar di negara tersebut. Meksiko menjadi tuan rumah turnamen itu pada 1970 dan 1986, dan kedua edisi tersebut turut membentuk kisah-kisah legendaris ajang ini. Namun, bagi El Tri, kiprah mereka di Piala Dunia pada era modern terlalu sering berakhir di tempat yang sama: pertandingan keempat.

Sejak mencapai perempat-final di kandang sendiri pada 1986, Meksiko berulang kali gagal melangkah lebih jauh di babak gugur. No Era Penal menjadi simbol utama frustrasi itu, momen ketika keyakinan, identitas, dan patah hati bertemu.

Pertentangan itulah yang menjadi inti film dan rilisan ini. No Era Penal bukan sekadar soal menengok masa lalu. Ini tentang bagaimana para penggemar membawa luka itu ke masa depan, menjadikannya bagian dari identitas, dan pada akhirnya mungkin melepaskannya.

No Era Penal kini dapat ditonton di berbagai platform digital MUNDIAL dan juga diputar di festival sepak bola dan budaya Footballco selama dua pekan, House of GOAL, di Industry City, Brooklyn, selama Piala Dunia 2026.