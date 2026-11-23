No era penal. Tiga kata, satu luka, 12 tahun trauma bagi sepakbola Meksiko. MUNDIAL Magazine dan Sad Boyz Clothing mengabadikan salah satu kekecewaan paling membekas bagi Meksiko di Piala Dunia dalam rilisan edisi terbatas, yang hadir bersama dokumenter baru MUNDIAL Films tentang jiwa, kepedihan, dan kebanggaan dalam budaya sepakbola Meksiko.

Kaus eksklusif MUNDIAL x Sad Boyz No Era Penal kini tersedia melalui MUNDIAL Magazine Merch Store untuk memperingati pertandingan Meksiko kontra Belanda yang tak terlupakan di Piala Dunia 2014.

Ada kekalahan dalam sepakbola, ada pula yang meninggalkan luka bagi seluruh bangsa. Bagi Meksiko, tak banyak yang lebih menyakitkan daripada laga babak 16 besar Piala Dunia 2014 melawan Belanda. Meksiko tinggal beberapa menit lagi meraih kemenangan bersejarah sebelum gol penyeimbang Wesley Sneijder dan penalti kontroversial pada masa injury time yang melibatkan Arjen Robben mengubah segalanya.

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Klaas-Jan Huntelaar mencetak gol. Meksiko tersingkir. Lalu, sebuah ungkapan masuk ke dalam sejarah sepakbola: No era penal. Itu bukan penalti.

Dua belas tahun kemudian, kata-kata itu telah menjadi lebih dari sekadar protes terhadap sebuah keputusan. Ungkapan tersebut hidup dalam ingatan kolektif sepakbola Meksiko, melambangkan kekecewaan, ketangguhan, dan gairah tak tergoyahkan yang terus menjadi ciri generasi demi generasi pendukung Meksiko. Kata-kata itu diteriakkan, dijadikan bahan lelucon, diperdebatkan, dan diratapi. Sebagian merupakan bentuk protes, sebagian bahan kelakar, sebagian lagi identitas.

MUNDIAL bekerja sama dengan Sad Boyz Clothing, label fesyen yang didirikan oleh Junior H, untuk mengangkat kembali salah satu momen budaya paling menentukan dalam sepakbola Meksiko modern melalui kaus peringatan dengan semboyan: “Untuk Mereka yang Bangga Menunjukkan Kepedihannya.”

Kaus hitam itu memadukan ikonografi gotik dengan bahasa visual budaya sepakbola Meksiko, mengubah salah satu kenangan paling emosional dalam sepakbola menjadi penghormatan yang bisa dikenakan. Di bagian depan, gambar kerangka tampil bersama tulisan No Era Penal dan tanggal 6.29.14, penanda abadi hari ketika impian Meksiko mencapai perempat-final pupus. Di bagian belakang, tulisan bergaya gotik berbunyi: “En memoria del día más triste, México v Holanda.”

Duka yang menjelma busana jalanan.

Rilisan ini hadir bersama No Era Penal, dokumenter pendek baru MUNDIAL Films yang disutradarai oleh sineas peraih penghargaan BAFTA dan Sports Emmy Grant Best. Alih-alih sekadar kembali memperdebatkan kontroversinya, film ini menelusuri bagaimana satu sore itu terus membekas setelah peluit akhir dan menjadi bagian dari identitas sepakbola Meksiko.

Dokumenter ini menampilkan penyerang Meksiko Raúl Jiménez, mantan pelatih Meksiko Miguel Herrera, anggota WWE Hall of Fame sekaligus penggemar sepakbola Rey Mysterio, salah satu pendiri Sad Boyz Alex Esquivel, dan komentator olahraga Latin Alana Meraz. Suara-suara dari dunia sepakbola, budaya, fesyen, dan kalangan penggemar itu berkumpul untuk merefleksikan momen yang masih membentuk ingatan kolektif sepakbola Meksiko.

Film ini dibuat seputar kiprah Meksiko di Piala Dunia 2026, termasuk wawancara dengan para penggemar di luar Estadio Azteca yang baru direnovasi, salah satu stadion paling bersejarah dalam sepakbola dan satu-satunya yang menjadi tempat Pele serta Diego Maradona meraih gelar juara Piala Dunia.

Lokasi itu penting. Meksiko bukan hanya memiliki sejarah Piala Dunia. Piala Dunia juga berakar di negara tersebut. Meksiko menjadi tuan rumah turnamen itu pada 1970 dan 1986, dan kedua edisi tersebut turut membentuk kisah legendaris kompetisi ini. Namun, bagi Meksiko, perjalanan mereka di Piala Dunia era modern terlalu sering berakhir di tempat yang sama: pertandingan keempat.

Sejak mencapai perempat-final sebagai tuan rumah pada 1986, Meksiko berulang kali gagal melangkah lebih jauh di fase gugur. No Era Penal menjadi simbol utama frustrasi itu, momen ketika keyakinan, identitas, dan kekecewaan bertemu.

Itulah pergulatan yang menjadi inti film dan rilisan ini. No Era Penal bukan sekadar soal menengok masa lalu. Ini tentang bagaimana para penggemar terus membawa kepedihan, menjadikannya bagian dari identitas dan, pada akhirnya, mungkin bahkan melepaskannya.

No Era Penal kini dapat disaksikan di berbagai platform digital MUNDIAL dan juga telah diputar di festival sepakbola dan budaya Footballco yang berlangsung selama dua pekan, House of GOAL, di Industry City, Brooklyn, selama Piala Dunia 2026.