Ia tidak memainkan satu menit pun untuk RB Leipzig, tetapi klub itu rupanya telah menjual pemain muda Suleman Sani ke Al-Qadsiah FC di Saudi Pro League dengan keuntungan besar sebesar tiga juta euro. Hal ini dilaporkan Sky.

Menurut laporan tersebut, klub yang juga telah mengamankan jasa talenta City Mahamadou Sangare itu membayar hingga delapan juta euro, termasuk bonus, untuk winger Nigeria berusia 20 tahun tersebut. Di Negeri Gurun, ia disebut akan menandatangani kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan satu musim lagi.

Konfirmasi resmi mengenai transfer ini masih belum ada, tetapi kesepakatan tersebut dikabarkan sudah rampung pada Minggu, hari terakhir jendela transfer di Arab Saudi.

Sani baru bergabung dari klub kasta tertinggi Slovakia, AS Trencin, ke Leipzig pada musim dingin lalu dengan nilai transfer lima juta euro, tetapi juga karena faktor cedera, ia tidak pernah masuk skuad tim profesional RB.